Deutsche Fußballnationalmannschaft: Besondere Aktion für die Fans

Die deutsche Fußballnationalmannschaft kommt am Montag zu einer Regenerations-Einheit auf dem DFB-Campusgelände in Frankfurt zusammen. Rund 800 Fans wollen beim letzten Training vor dem USA-Abflug am Dienstag dabei sein.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft kommt am Montag zu einer Regenerations-Einheit auf dem DFB-Campusgelände in Frankfurt zusammen. Rund 800 Fans wollen beim letzten Training vor dem USA-Abflug am Dienstag dabei sein.

Das Event ist bereits ausverkauft und wartet mit einer besonderen Aktion auf die Fans. So werden Bier, Softdrinks und Bratwurst am Montag aus der Mannschaftskasse bezahlt. Die Preise für die Tickets zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sind weitaus höher als jemals zuvor in der Geschichte des Turniers. Die Mannschaft um Kapitän Joshua Kimmich (31) und dem Mannschaftsrat haben sich für diese Aktion stark gemacht.

Kimmich erklärt: Es war eine Absprache zwischen Mannschaftsrat und DFB. Wir haben uns überlegt, ein bisschen was zurückzugeben. Die Menschen ein bisschen abzuholen. Auch in den USA wird es noch mal ein öffentliches Training geben.

Rund 3000 Fans sollen bei der Einheit am 8. Juni in Winston-Salem (North Carolina) dabei sein. Das Event soll vielleicht sogar in den Pubs im Ort übertragen werden. Und auch bei den Spielen setzen die DFB-Stars auf den Support der Fans.

Gemäß der Kapazität sind nach BILD-Infos beim Start gegen Curaçao 3800 Fans dabei, gegen die Elfenbeinküste 2500 und gegen Ecuador 4800. Der DFB rechnet allerdings damit, dass sich Anhänger auch in den neutralen Bereichen mit Karten eindecken. An den Spielorten (Houston, Toronto, New Jersey) wird es ein Fan-Camp geben. Mit 1000 Übernachtungen ist das bereits ausgebucht





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