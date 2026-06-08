Deutsche Fußballnationalmannschaft in Houston angekommen

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in Houston angekommen und bereitet sich auf das erste Gruppenspiel gegen Curacao vor.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nachdem der Flieger mit dem DFB -Tross aus Chicago kommend auf dem Privat-Flughafen landete, richtet sich der ganze Fokus auf das erste Gruppenspiel am Sonntag in Houston gegen Curacao.

Die Mannschaft wurde von Vertretern der Stadt Winston-Salom in Empfang genommen, darunter Bürgermeister Allen Joines. Die Spieler trugen schicke Anzüge des DFB und machten einen gelassenen und gut gelaunten Eindruck. Hinter dem Zaun warteten rund 20 Fans in Trikots, jubelten ihren Idolen entgegen. Nach dem Umstieg vom Flugzeug in den Bus setzte sich der Bus um 13.04 Uhr in Bewegung.

Die Fahrtzeit bis zum Team-Hotel betrug nur elf Minuten über 4,2 Meilen. Das Quartier liegt etwas versteckt in einem großen Park und wird streng bewacht. Die erste Trainingseinheit steigt am heutigen Montag um 18 Uhr Ortszeit. Bei der öffentlichen Einheit werden rund 3.000 Fans erwartet





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