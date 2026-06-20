Deutsche Fußballnationalmannschaft: K.-o.-Runde der WM 2026

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor einem wichtigen Spiel gegen die Elfenbeinküste. Mit einem Sieg könnten sie das Sechzehntelfinale erreichen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat keine Änderungen an seiner Startelf geplant. Der DFB-Kapitän hat den Gegner genau analysiert und liefert eine spannende Mischung aus Respekt und Kampfansage.

Spiel 2! Nach dem 7:1 gegen Curaçao kann die DFB-Auswahl heute den nächsten großen Schritt Richtung K.-o. -Runde der WM 2026 machen. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre das Sechzehntelfinale zum Greifen nah.

Volles Vertrauen in die Elf vom WM-Auftakt! Wie SPORTBILD bereits berichtete, sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Grund, etwas an seiner Startelf zu ändern. Der DFB-Kapitän hat den Gegner genau analysiert - und liefert eine spannende Mischung aus Respekt und Kampfansage: Eine Mannschaft, die sehr, sehr gut im Umschalten ist, die natürlich speziell auf den Außen sehr, sehr gute Einzelspieler hat, die dann ein gutes Dribbling und eine gute Schnelligkeit haben.

Doch Kimmich ist sich auch sicher: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch mit unseren Stärken ihnen sehr wehtun können. Eine klare Kampfansage an die Ivorer! Glaubt: Nein, überhaupt nicht. Also dadurch, dass auch die Anstoßzeiten immer verschieden sind, kann man eh nicht immer das Gleiche machen.

Mit einem Lachen schiebt der DFB-Boss hinterher: Ich glaube schon an eine gute Vorbereitung, aber mit welchem Bein ich jetzt aufstehe, ist mir relativ egal. Geheim-Netzwerk gelüftet! DAS steckt hinter der mysteriösen Gebets-Szene um Nmecha & Tah. Nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao sorgt eine gemeinsame Szene am Mittelkreis für Diskussionen: BVB-Star Felix Nmecha (25), Bayern-Verteidiger Jonathan Tah (30) und mehrere Curaçao-Profis hatten sich vor dem Spiel zum Gebet versammelt.

Nmecha stellte klar: Wir alle glauben, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird. Im Hintergrund steht offenbar das christliche Spieler-Netzwerk Ballers in God (BIG), gegründet vom Ex-Profi John Bostock. Ziel der Gruppe: Spieler im Profifußball zu vernetzen, die ihren Glauben aktiv leben. Auch internationale Stars wie Alisson Becker oder Gabriel Jesus werden in Verbindung mit der Bewegung gebracht.

Gleichzeitig gibt es Kritik an einzelnen Positionierungen aus dem Umfeld - etwa wegen früherer Aussagen von Nmecha. Experten warnen vor möglichen fundamentalistischen Tendenzen im Netzwerk. Jetzt wird's ernst in Toronto! Um 14:08 Uhr Ortszeit hat sich der Mannschaftsbus der DFB-Elf vom Team-Quartier Delta Hotel by Marriott in Richtung BMO Field in Bewegung gesetzt.

Zahlreiche Fans in Deutschland-Trikots jubelten den Stars von Julian Nagelsmann (38) bei der Abfahrt frenetisch zu, stimmten lautstark Fangesänge an! Begleitet wird der Tross auf der rund 20-minütigen Fahrt ins Stadion von einer gewaltigen Polizeieskorte. Anpfiff: 22 Uhr deutscher Zeit! Tausende deutsche Fans haben sich in Toronto zu einem kleinen Fanmarsch versammelt und sich auf den Weg Richtung Stadion gemacht.

Etwas mehr als 2000 Fans dürfen die DFB-Elf dann im Fanblock zum Sieg peitschen. Weltmeister Mats Hummels kommentiert die Bilder des deutschen Fanmarschs mit: Heimspiel. Auch Thomas Müller ist begeistert: Wenn das der kleine Fanmarsch ist, würde ich gerne den großen sehen! Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Curaçao (7:1) wirkt die Gruppe E trotz Gegner wie Ecuador und der Elfenbeinküste machbar.

Ein Blick auf den Turnierbaum verrät, in der K.-o. -Runde drohen dicke Brocken. Kommt Deutschland als Gruppensieger weiter, droht bereits im Achtelfinale ein Duell mit den Franzosen. Im Viertelfinale lauern Brasilien, die Niederlande oder Marokko, im Halbfinale könnte sogar Europameister Spanien warten.

Als Gruppenzweiter könnte es zu Duellen mit den Norwegern um Superstar Erling Haaland oder Senegal kommen. Im Achtelfinale würden Brasilien, die Niederlande oder Marokko und im Viertelfinale dann das Kracher-Duell mit England warten. Im Halbfinale könnte es gegen Argentinien die Neuauflage des WM-Finals von 2014 geben. Als Gruppendritter kommt es bereits im Sechzehntelfinale knüppeldick: England, Portugal, Belgien oder Mexiko sind die möglichen Gegner.

Heißt im Klartext: Der Weg zum WM-Titel führt für die DFB-Elf garantiert über echte Schwergewichte - egal, wie die Gruppenphase ausgeht! Hans Sarpei (49), Ex-Bundesliga-Profi und 36-facher ghanaischer Nationalspieler, watscht die deutschen WM-Experten im Interview mit t-online knallhart ab: Wenn etwa über afrikanische Mannschaften gesprochen wird, sitzen da sechs Experten, aber keiner hat Ahnung vom afrikanischen Fußball. Und weiter: Sie hauen Floskeln von 1950 raus: Die Afrikaner sind stark und athletisch. Wir wissen, wie die Afrikaner spielen.

Nein! Während die Fans Sané auf die Bank setzen wollen, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) längst eine andere Entscheidung getroffen: Im kompletten Trainings-Aufgalopp stand Sané immer in der A-Elf! Heißt: Der Flügel-Star wird auch gegen die Elfenbeinküste von Beginn an spielen





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