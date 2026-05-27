Deutsche Fußballnationalmannschaft: Nagelsmann bereitet Mannschaft auf WM-Turnier vor

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler haben die Regeln für die Vorbereitung auf das WM-Turnier klar kommuniziert. Die Mannschaft steht erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach und soll wie eine Familie funktionieren.

So richtig los! Das WM-Kader der deutschen Fußball nationalmannschaft steht erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach , um sich auf das Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler reisten bereits am Dienstag an und haben die Regeln für die Vorbereitung klar kommuniziert. Nagelsmann hat die Mannschaft mit einer Ansprache vorbereitet, in der er die Kernbotschaften einer neuen, fokussierten Denkweise und einer familiären Atmosphäre betonte. Er hat die Priorität der Vorbereitung in Herzogenaurach, Frankfurt und Chicago betont und die Bedeutung von Vertrauensverhältnissen zwischen den Spielern und dem Personal hervorgehoben. Die Mannschaft soll wie eine Familie funktionieren und sich gegenseitig unterstützen.

Nagelsmann hat auch betont, dass jeder Spieler im Kader eine besondere Bedeutung für das Turnier bekommen werde und dass die im März aufgenommenen Rollengespräche fortgesetzt werden sollen. Zudem ist für kommenden Freitag ein Grillfest mit den Familien von Spielern und Personal geplant. Die Mannschaft soll sich auf den Sport konzentrieren und kein politisches Briefing bekommen wie bei der WM 2022 in Katar.

Nagelsmann will sicherstellen, dass die volle Konzentration auf den Training und den Testspielen gegen Finnland und die USA liegt





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