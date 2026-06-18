Deutsche Fußballnationalmannschaft startet mit 7:1-Sieg in die WM 2026

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat mit einem überzeugenden 7:1-Erfolg gegen Curaçao in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Der Sieg hat das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann direkt an die Spitze der Gruppe E gesetzt.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft hat mit einem überzeugenden 7:1-Erfolg gegen Curaçao in die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Der Sieg hat das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann direkt an die Spitze der Gruppe E gesetzt.

Die Nationalmannschaft wird am kommenden Samstag gegen die Elfenbeinküste antreten und die Fans werden in Schwarz-Rot-Gold erwartet. Um die Fans für das Spiel zu motivieren, verlost der Verlag zehn originale adidas Deutschland-Trikots. Die Teilnahme ist kostenlos und die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme ist bis zum 18.

Juni 2026 um 23:59 Uhr möglich. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig einzustellen. Die Teilnahme ist nur ab 18 Jahren möglich und Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH dürfen nicht teilnehmen





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Fußball WM 2026 Deutschland Curaçao Julian Nagelsmann

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