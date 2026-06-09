Die deutsche Nationalelf um Bundestrainer Julian Nagelsmann ist in die WM 2026 gestartet. Nach der Ankunft in Winston-Salem gab es einen Trainingsunfall mit Kai Havertz, zudem besuchten einige Spieler einen Nachtklub in Chicago. Manuel Neuer soll beim Auftakt gegen Curacao spielen.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der Weltmeisterschaft 2026 eine als machbar eingestufte Gruppe erwischt und reist mit hohen Ambitionen in die USA.

Während der Vorbereitung kam es jedoch zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Beim öffentlichen Training in Winston-Salem traf Stürmer Kai Havertz mit einem Schuss versehentlich einen Fotografen, entschuldigte sich aber sofort. Das Team bezog sein Quartier in der Nobelherberge The Graylyn Estate, ein imneo-normannischen Stil erbautes Anwesen, und absolvierte ein öffentliches Training an der Wake Forest University, für das 3000 Karten innerhalb von vier Minuten ausverkauft waren. Manuel Neuer, der nach einer Wadenverletzung zurückkehrt, soll beim Auftaktspiel am 14.

Juni gegen Curacao im Tor stehen. Zuvor hatte Nagelsmann den Spielern einen freien Sonntag in Chicago gewährt, einige nutzten die Gelegenheit für einen Besuch im Nachtklub Tao, wo DJ Snake auflegte. Der neu nominierte Assan Ouédraogo ersetzt den verletzten Lennart Karl.

Zudem machte Nagelsmann deutlich, dass er sich von beleidigenden Hassmails, wie etwa mit dem Vorwurf der 'Geisteskrankheit', nicht beeindrucken lässt und betonte, dass Kritik dann zu weit gehe, wenn sie persönlich wird. Der frühere Manager Oliver Bierhoff sieht für Deutschland gute Chancen auf den Titel





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