Die deutsche Fußballnationalmannschaft geht in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Trainer Julian Nagelsmann muss noch einiges tun, um seine Mannschaft auf die WM vorzubereiten. Das erste Gruppenspiel gegen Curacao am 14. Juni könnte bereits ein wichtiger Test sein.

Die WM-Vorbereitung der deutschen Fußballnationalmannschaft geht in die heiße Phase. Trainer Julian Nagelsmann muss noch einiges tun, um seine Mannschaft auf die WM vorzubereiten. Das erste Gruppenspiel gegen Curacao am 14.

Juni könnte bereits ein wichtiger Test sein. Der deutsche Stürmer Kai Havertz hat sich mit einem Tor und einer Vorlage zurückgemeldet, nachdem er im letzten Test gegen Finnland wegen des Champions-League-Finales mit Arsenal fehlte. Zusammen mit dem Arsenal-Star Undav, der gegen Finnland glänzend gespielt hat, haben die Deutschen nun zwei Stürmer im Kader, die offensichtlich schon in WM-Form sind. Auf den verletzten Karl wird Sané setzen, der zunächst für Schwung auf der rechten Seite sorgt, aber dann auch untergehen muss.

Er ist jedoch beim 2:1-Tor zur Stelle. Die deutsche Abwehr ist manchmal nicht dicht, was riskant ist, insbesondere gegen stärkere Gegner. Gegen die USA, die die Partie nicht als Freundschaftsspiel verstehen, sondern teilweise ordentlich hinlangen, geht es gut los für die DFB-Elf. Nach 101 Sekunden ist die Führung für die Deutschen, aber nach gut einer Viertelstunde lässt die deutsche Mannschaft spürbar nach.

Die USA werden stärker und das hat Folgen. Es wird zunächst nicht besser, in den folgenden Minuten lässt sich die Nagelsmann-Elf von den USA den Schneid abkaufen. Dest und Pulisic haben gute Chancen zur Führung. In der 57.

Minute trifft Sané den Ball nicht mal richtig, aber die Kugel geht trotzdem rein. 2:1! Die Frage ist nur: Für wen ist das Buffet? Hinter dem Tor von Sané ist ein Buffet aufgebaut, an dem gemütlich gegessen wird. Die Amerikaner sind seltsam, sie verstehen die Partie nicht als Freundschaftsspiel





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