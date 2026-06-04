Deutsche Fußballspieler tragen Fitness-Gerät am Handgelenk

Viele deutsche Fußballspieler tragen ein Fitness-Gerät am Handgelenk, das ihre körperliche Bereitschaft für den Tag misst. Das Armband von 'Whoop' ist ein displayloser Fitness-Tracker, der Daten wie Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität misst.

Viele deutsche Fußball spieler tragen ein Fitness-Gerät am Handgelenk, das ihre körperliche Bereitschaft für den Tag misst. Das Armband von ' Whoop ' ist ein displayloser Fitness-Tracker, der Daten wie Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität misst.

Diese Daten werden dann von einer App analysiert, um jeden Morgen einen Wert zwischen 0 und 100 Prozent zu berechnen, der anzeigt, wie bereit der Körper für den Tag und harte Trainingseinheiten ist. Das Gerät ist auch unter Hobbysportlern beliebt und kostet je nach Mitgliedschaft zwischen 200 und 400 Euro pro Jahr. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die von Bundestrainer Julian Nagelsmann geführt wird, wird sich in den nächsten Wochen auf die anstehende Weltmeisterschaft vorbereiten. Die erste Partie findet am 11. Juni in Chicago statt, gegen den Gastgeber USA





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