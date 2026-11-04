Deutsche Handballer bereiten sich auf Heim-WM vor

Die deutsche Handballnationalmannschaft steht kurz vor den EM-Qualifikationsspielen. Die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land laufen bereits auf Hochtouren.

Die deutsche Handballnationalmannschaft blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Aufgaben. Vor den entscheidenden Spielen in der EM-Qualifikation dominiert die bevorstehende Heim- Weltmeisterschaft die Gedanken der Akteure. Vier Länderspiele stehen noch aus, bis zur Endrunde im eigenen Land sind es exakt 71 Tage. Dieses Highlight ist bei den deutschen Spielern bereits allgegenwärtig und prägt die aktuelle Stimmung im Team.

Vorbereitung auf Weltmeisterschaft im eigenen Land

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes betonte in einer Medienrunde, dass die Weltmeisterschaft natürlich ihre Schatten vorauswirft. Für die Spieler stellt dies zugleich eine große Chance dar, sich für das Turnier zu beweisen. Die Mannschaft nimmt die anstehenden Aufgaben dennoch Schritt für Schritt. Zunächst stehen in dieser Woche zwei Spiele in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2028 an. Deutschland spielt erst gegen Belgien und am Sonntag dann in Presov gegen die Slowakei. Sowohl das langsame Einspielen als auch die Quali-Aufgaben seien sehr wichtig.

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Stimmung und Druck bei den Spielern

Rückraumspieler Marko Grgic von der SG Flensburg-Handewitt beschrieb die Situation als sehr intensiv. Fünfeinhalb Monate liegen seit dem letzten Länderspiel zurück, weshalb schon viel WM-Flair mitschwingt. Es ist die letzte Woche vor der eigentlichen WM-Vorbereitung. Man spürt ein gewisses Kribbeln und weiß, dass man in dieser Woche alles geben muss. Der Gedanke an das Turnier sorgt eher für enorme Vorfreude als für negativen Druck.

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Letzte Chance für den WM-Kader

Auch wenn den Spielern noch einige Wochen bleiben, um sich in der Bundesliga mit guten Leistungen zu empfehlen, bleibt der Lehrgang kritisch. Er gilt als die letzte Chance, sich im Kreise der Mannschaft zu beweisen. Dies ist besonders relevant für die Nominierung durch Bundestrainer Alfred Gislason. Die Spieler wollen bei der Sache sein und alles geben, um ihren Platz in der Aufstellung zu sichern. Die Motivation ist hoch, da die Heimspielorte bekannt sind.

Fokus auf EM-Qualifikation und WM

Die Doppelbelastung aus Qualifikation und Vorbereitung erfordert höchste Konzentration. Die Ergebnisse gegen Belgien und die Slowakei haben direkten Einfluss auf die Reise nach Hause. Gleichzeitig dient jede Minute auf dem Feld der Optimierung für das Hauptturnier. Die Verantwortlichen setzen darauf, dass die Spieler diese Phase konstruktiv nutzen. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist damit offiziell eröffnet und die Spannung steigt täglich.