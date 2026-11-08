Deutsche Handballer besiegen Slowakei und führen EM-Qualifikation

Deutschlands Handballer gewinnen das zweite EM-Qualifikationsspiel klar gegen die Slowakei. Bundestrainer Alfred Gislason lobt die Verbesserung im Abwehrspiel und bereitet die Mannschaft auf die Weltmeisterschaft vor.

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihre EM-Qualifikation mit einem deutlichen Sieg in der Slowakei fortgesetzt. Das Team unter der Leitung von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Gastmannschaft am Sonntagabend mit einem Endstand von 39:27 (Halbzeitstand: 24:12). Dieser Erfolg folgt auf den souveränen 42:32-Sieg gegen Belgien drei Tage zuvor und festigt die Position der Auswahl im Wettbewerb.

Starke Defensivleistung und offensive Effizienz

Die Kernleistung der Mannschaft lag in der signifikanten Verbesserung der Abwehrarbeit im Vergleich zum Spiel gegen Belgien. Trainer Alfred Gislason betonte nach dem Finale, dass seine Spieler eine deutlich bessere defensive Struktur zeigten und sich im gesamten Feld effektiver bewegten. Obwohl er mit dem hohen Torvorteil zufrieden war, merkte er an, dass das Ergebnis statistisch sogar noch höher hätte ausfallen können.

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Lukas Zerbe stellte sich als entscheidender Faktor auf der rechten Flanke heraus und erzielte sieben Treffer. Damit war er der erfolgreichste deutsche Werfer vor den rund 1500 Zuschauern in Presov. Die Offensive agierte eiskalt und ließ die slowakische Verteidigung von Beginn an unter Druck setzen. Besonders in der ersten Halbzeit dominierte das Team sowohl durch defensive Stabilität als auch durch konsequente Torgefahr aus allen Positionen.

Strategische Personalkontrolle vor der WM

Das Spiel nutzte der DHB-Coach bewusst als letzte Gelegenheit im Kalenderjahr, um sein Kader für die anstehende Weltmeisterschaft im Januar zu testen. Da der Spielmacher Juri Knorr erkältungsbedingt fehlte, verteilte Gislason die Spielanteile breiter und verschaffte sich so einen umfassenden Überblick vor der offiziellen Kadernominierung am 14. Dezember.

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David Móré überzeugte auf der Linksaußen-Position in seinem zweiten Länderspiel mit einer hundertprozentigen Trefferquote. Diese Rolle gehört zu zwei noch offenen Plätzen im Aufgebot. Auch Niklas Theiß, der bereits am Donnerstag gegen Belgien debütiert hatte, erhielt im rechten Rückraum nochmals die Chance, sich für den Kader zu empfehlen. Die Keeper Andreas Wolff und David Späth sicherten die Defensive zusätzlich ab, wobei Wolff nach einer Pause gegen Belgien wieder zur Verfügung stand.

Führend in Gruppe 7 mit Blick auf Spanien

Durch den Sieg führt Deutschland die Qualifikationsgruppe 7 mit 4:0 Punkten klar an. Direkt dahinter folgen die verlustpunktfreien Italiener unter ihrem deutschen Nationaltrainer Bob Hanning. Das Ticket für die EM-Endrunde 2028 in Spanien, Portugal und der Schweiz gilt für die ersten beiden Gruppenplätze bereits als Formsache. Auch die vier besten Gruppendritten von insgesamt acht Gruppen qualifizieren sich für das Turnier.

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes würdigte die Reaktion der Mannschaft auf das zuvor nicht optimale Spiel gegen Belgien. Er hob die deutliche Steigerung in der Abwehr hervor und betonte, dass diese Konzentration notwendig sei. Die Trainerstaffel geht davon aus, dass auf dem hohen Niveau der Weltmeisterschaft solche Schwächen in der Vorrunde nicht wiederholt werden dürfen. Die Mannschaft fokussiert sich nun vollständig auf das Turnier-Highlight zu Jahresbeginn.