Deutsche Handballer starten WM-Vorbereitung in Berlin mit DKB-Vertrag

Die deutsche Handballnationalmannschaft bereitet sich unter Alfred Gíslason auf die Heim-WM 2027 vor. Der DHB verlängert den Sponsor DKB bis 2030, während neue Spieler wie Tim Freihöfer um Nominierungen kämpfen.

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat am Donnerstag ihre intensive Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Winter gestartet. Unter der Leitung von Bundestrainer Alfred Gíslason treten die Spieler in Berlin an, um sich sportlich und mental auf das große Turnier einzustellen, das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 ausgetragen wird. Mit einem klaren Fokus auf Leistung und Disziplin wollen die Athleten die Weichen für den Titelkampf stellen.

WM-Qualifikation gegen Belgien und Slowakei

Der Start in diese wichtige Phase erfolgte direkt mit einer hohen Belastung durch zwei entscheidende Spiele in der Europameisterschafts-Qualifikation. Am Donnerstagabend ging es um 20:30 Uhr in der Uber Arena vor rund 12.000 Zuschauern gegen die Auswahl Belgiens, wobei das Spiel live bei ProSieben, Joyn und Dyn ausgestrahlt wurde. Nach diesem Heimspiel reiste die Delegation am Sonntag um 18 Uhr weiter in die Slowakei, um dort die nächste Hürde zu nehmen. Diese engen Zeitabstände dienen als direkter Test für die mentale Stärke und Anpassungsfähigkeit des Kaders.

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DKB verlängert Partnerschaft bis 2030

Neben den sportlichen Leistungen stand auch die strategische Ausrichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) im Mittelpunkt der Veranstaltung in Berlin. Die Verbandsführung feierte gemeinsam mit dem Bundestrainer die Vertragsverlängerung mit der Deutschen Kreditbank (DKB). Diese Kooperation bindet den Finanzdienstleister nun bis ins Jahr 2030 an den Verband. Bei der Feierstunde waren hochrangige Vertreter präsent, darunter Sven Deglow als Vorstandsvorsitzender der DKB, DHB-Boss Mark Schober sowie Julian Köster, was die Bedeutung dieser langfristigen finanziellen Absicherung für die Zukunft des deutschen Handballs unterstreicht.

Gíslason fordert WM-Haltung unabhängig vom Gegner

Bundestrainer Alfred Gíslason, der aktuell 67 Jahre alt ist, hat seinen Spielern klare Erwartungen für diese Vorbereitungsphase übermittelt. Er betonte, dass es genau diese Haltung sei, die große Mannschaften ausmache. Für ihn ist es irrelevant, wer der jeweilige Gegner ist; entscheidend sei, dass das Team konsequent seine eigene Strategie durchzieht und das Spielgeschehen selbst bestimmt. Diese Philosophie soll sicherstellen, dass die Spieler nicht von äußeren Faktoren abgelenkt werden, sondern ihre interne Dynamik kontrollieren.

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Neue Talente kämpfen um Plätze im WM-Kader

Für einige Akteure sind diese Partien eine direkte Chance, sich für die Nominierung zur Weltmeisterschaft im kommenden Januar zu empfehlen. Ein prominentes Beispiel ist der 24-jährige Füchse-Linksaußen Tim Freihöfer, der zu den sieben U21-Weltmeistern von 2023 gehört. Im Gegensatz zur Europameisterschaft im vergangenen Januar, bei der er noch nicht nominiert war, sieht er hier gute Aussichten, den Platz als Nummer eins zu erobern, da etablierte Namen wie Rune Dahmke von Kiel und Lukas Mertens von Magdeburg aktuell fehlen. Freihöfer betont, dass jedes Spiel zählt und er stets sein Bestes gibt, um sich zu präsentieren.

Realistische Einschätzung und Torwartkonkurrenz

Trotz der ambitionierten Ziele versucht Freihöfer, die Gedanken an die Weltmeisterschaft zunächst zu verdrängen, da der Terminkalender bis dahin sehr voll sei und ein vorschnelles Denken falsch wäre. Auch der 24-jährige Torwart Lasse Ludwig, ebenfalls U21-Weltmeister und einer von drei Füchsen im aktuellen Lehrgang, nutzt die Gelegenheit gegen Belgien. Allerdings endet sein Aufenthalt bereits am Freitag, sodass er nicht mit in die Slowakei reist. Dort bilden Andreas Wolff vom THW Kiel und David Späth vom Rhein-Neckar Löwen das feste Torwart-Duo, was den Konkurrenzkampf Richtung Heim-WM weiter verschärft.