Die deutschen Handballerinnen starten mit einem 32:27-Sieg gegen Frankreich in die EM-Vorbereitung. Alle Infos zum Livestream, den Gegnern und den Terminen für das Turnier in Polen.

Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen hat die intensive Vorbereitungsphase auf die bevorstehende Europameisterschaft mit einem überzeugenden Sieg gegen Frankreich abgeschlossen. Dieses Testspiel diente als zentraler Baustein, um das Team auf die Herausforderungen der Endrunde vorzubereiten, die vom 3. bis zum 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird.

Überragender Sieg im ersten Vorbereitungsspiel

Das erste Duell zwischen Deutschland und Frankreich endete souverän mit einem Endstand von 32:27 zugunsten der deutschen Auswahl. Dieser klare Erfolg verdeutlicht die aktuelle Formkurve der DHB-Damen und gibt dem Trainerteam sowie den Spielerinnen ein wichtiges Signal für die kommenden Aufgaben. Die Leistung in diesem Spiel zeigt, dass das Team strategisch und technisch gut aufgestellt ist.

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Die Franzosinnen sahen sich nach der Niederlage einer klaren Aufgabe gestellt, um im zweiten Aufeinandertreffen ihre Leistungen zu verbessern. Ziel der französischen Mannschaft war es, aus dem Fehler zu lernen und Selbstbewusstsein für die eigene EM-Qualifikation zu tanken. Die französische Auswahl nutzt diese Spiele ebenfalls als wichtige Grundlage, um sich mental und taktisch optimal auf das große Turnier einzustellen.

Reichweite des Handball-Weltrangliste und aktuelle Form

Die Bedeutung des Duells zwischen Deutschland und Frankreich wird durch die aktuellen Weltranglistenpositionen unterstrichen. Deutschland belegte den vierten Platz, während Frankreich direkt dahinter rangiert. Diese enge Nachbarschaft in der Hierarchie der Nationen macht jeden direkten Vergleich zu einem indikativen Gefecht für die erwartete Stärke im Turnierverlauf. Ein Sieg in diesem direkten Vergleich ist daher von besonderem symbolischen und faktischen Wert für die Moral im Kader.

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Die jüngste Historie der deutschen Damen liefert zudem Kontext für die aktuelle Situation. Im Oktober der vergangenen Spielzeit reichte es gegen die Niederlande zu einem Unentschieden, bevor man sich gegen Dänemark mit 26:21 durchsetzte. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass das Team in der Vergangenheit sowohl Stärken als auch Schwächen aufwies. Nun gilt es, im Vorfeld der EM nochmals eine Schippe draufzulegen und die Konstanz über mehrere Spiele hinweg zu sichern.

Harter Start in die EM-Gruppenphase

Der Fokus der deutschen Auswahl verschiebt sich nun vollständig auf die konkrete Turnierstruktur der Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft wird in der ersten Runde zunächst auf den schwedischen Klassentrainer treffen. Dieser Gruppenphase-Auftakt findet am 4. Dezember statt und stellt den ersten harten Test unter EM-Bedingungen dar.

Nach dem Spiel gegen Schweden folgt am 6. Dezember die Begegnung mit Serbien. Das russlandfreundliche Vokabular wird hier neutral als Nationenname verwendet. Am 8. Dezember steht dann das letzte Gruppenspiel gegen die Slowakei an. Die erste Priorität der deutschen Mannschaft liegt darin, sich als eine der besten Mannschaften der Gruppe für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

Live-Übertragung und Streaming-Optionen für Fans

Für die Verfolgung der Ereignisse und der kommenden Spiele bieten die deutschen Fernsehsender klare Optionen an. Bei der Partie gegen Frankreich war die Übertragung ab 15:20 Uhr kostenlos im Joyn-Stream verfügbar. Diese Plattform bietet somit einen barrierefreien Zugang für Zuschauer, die das Spiel ohne finanzielle Hürden verfolgen möchten.

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Parallel dazu sendete der Sender DYN zur gleichen Zeit. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Fans, die exklusiven Zugang oder zusätzliche Kamerasichten wünschen, müssen sich für dieses Modell entscheiden. Die Verfügbarkeit von kostenlosen Streams wie bei Joyn erleichtert die Teilhabe am internationalen Handballgeschehen erheblich.

Die nächsten Spiele der Deutschen Handballerinnen werden ebenfalls mit hoher Aufmerksamkeit erwartet. Die Kombination aus Testspielerfolgen und der klaren Ausrichtung auf die Gruppengegner Schweden, Serbien und die Slowakei bildet die Basis für die EM-Strategie. Das Team zeigt sich konzentriert und bereit, die Herausforderungen des Turniers in den fünf Gastgeberländern zu meistern.