Die DHB-Frauen treffen ein Jahr nach dem WM-Finale auf Frankreich. Viola Leuchter spricht über gestiegene Ansprüche und den Aufbau des Nachfolge-Kaders.

Die deutschen Handballerinnen starten mit klaren Zielen in die Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft haben sich die Maßstäbe für das Team der DHB -Frauen deutlich erhöht. Der erste wichtige Formtest steht nun an, wenn Bundestrainer Markus Gaugisch mit seiner Mannschaft in Stuttgart gegen Frankreich antritt.

Dieser Gegner ist besonders relevant, da ihn das DHB-Team im vergangenen Jahr im Halbfinale der WM bezwang. Der Termin ist ebenfalls symbolisch aufgeladen, begann doch genau ein Jahr zuvor an exakt dieser Stätte in Stuttgart der erfolgreiche Heim-WP-Weg der deutschen Auswahl. Der Fokus liegt nun darauf, die etablierte Zugehörigkeit zur Weltspitze nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig zu festigen.

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Gestiegene Ansprüche nach WM-Erfolg

Das Ergebnis der Weltmeisterschaft hat die Erwartungshaltung an die Nationalmannschaft grundlegend verändert. Deutschland möchte sich dauerhaft unter den besten Teams der Welt etablieren und bei der anstehenden Europameisterschaft eine zentrale Rolle spielen. Diese neuen Ziele werden von den Spielerinnen als Bestätigung ihrer Entwicklung der letzten Jahre angesehen und nicht als zusätzliche Last empfunden.

Nationalspielerin Viola Leuchter betont, dass die gestiegene Sichtbarkeit im gesellschaftlichen Kontext messbar ist. Sowohl die Zuschauerzahlen bei den Länderspielen als auch in der Frauen-Bundesliga sind spürbar gestiegen. Bei ihrem Heimatverein registrierte sie nach der WM einen Anstieg der Mitgliederwerbung, insbesondere unter jungen Mädchen, was sie als konkreten Beleg für den Schub im Frauen-Handball wertet.

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Sichtbarkeit und mediale Präsenz

Die öffentliche Wahrnehmung hat sich durch die Erfolge deutlich verbessert, wie Leuchter am persönlichen Beispiel illustriert. Sie berichtet von zahlreichen Interaktionen auf dem Aachener Weihnachtsmarkt, bei denen Passanten angaben, durch die Übertragungen der Spiele in der ARD und im ZDF neues Interesse an der Sportart entwickelt zu haben. Dennoch merkt sie an, dass das Momentum nach der WM leicht abgeflaut ist.

Eine Herausforderung bleibt die regelmäßige Präsentation im Fernsehen, da nicht jedes Spiel im Free-TV gesendet wird. Social Media wird daher als zentrales Medium genutzt, um Fans, Sponsoren und Medien außerhalb der Spielzeiten zu erreichen. Das Team, der DHB und die Vereine versuchen aktiv, durch digitale Präsenz die Begeisterung für den Sport aufrechtzuerhalten und die Reichweite zu vergrößern.

Motivation durch Auszeichnungen

Viola Leuchter wurde zur besten Nachwuchsspielerin der WM gekürt und erhielt zudem die Ehrung als Nachwuchs-Welthandballerin. Diese Anerkennung kam für sie zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das vergangene Jahr mit der Insolvenz ihres Vereins Ludwigsburg von Unsicherheit geprägt war. Die Auszeichnungen halfen ihr, Zweifel auszuräumen und die Motivation aufrechtzuerhalten, da sie zeigten, dass sich der Einsatz lohnt.

Trotz der Titel baut Leuchter keinen zusätzlichen Druck auf sich auf. Sie betrachtet die Erfolge als Momentaufnahme eines guten Turniers und Jahres. Sie bezeichnet sich nicht mehr primär als Talent, sondern betont die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Etikett Nachwuchsspielerin signalisiert ihr, dass der Weg noch nicht zu Ende ist und weitere Schritte in der Karriere folgen.

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Wechsel nach Dänemark und Zukunft

Im Interview teilt Leuchter zudem Einblicke in ihre Zeit beim dänischen Spitzenklub Odense Håndbold. Der Wechsel in die höchste dänische Liga hat ihr sportlich weitergeholfen und zur Reifung beigetragen. Die Kombination aus internationaler Erfahrung auf Vereinsebene und der Erfolg auf nationaler Ebene stärkt die Position im Kader für die anstehenden Herausforderungen.

Die deutsche Auswahl nutzt das Länderspiel gegen Frankreich, um sich auf die Anforderungen der EM vorzubereiten. Mit dem Zusammenspiel aus erfahrenen Akteuren und den jüngeren Talenten, die durch die WM-Silbermedaille unter Beweis gestellt wurden, soll die Kontinuität des Erfolgs gesichert werden. Die Mannschaft arbeitet daran, das erzielte Momentum in eine dauerhafte Erfolgsstrategie für den deutschen Frauen-Handball umzuwandeln.