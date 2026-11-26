Die deutschen Handballerinnen starten die direkte Vorbereitung auf die EM 2024 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei. Nach dem Sieg gegen Frankreich folgen Gruppenphase-Tests.

Die deutsche Frauen-Handball nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Europameisterschaft 2024 vor, die vom 3. bis zum 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird. Um das große Turnier endgültig abzuschließen und optimale Bedingungen zu schaffen, bestreiten die DHB-Damen zwei entscheidende Testspiele gegen die französische Auswahl in den Tagen des 26. und 28. November. Diese Begegnungen dienen als letzte wichtige Probephase vor dem Start in die kontinentale Meisterschaft.

Souveräner Auftakt im Test gegen Frankreich

Das erste Duell zwischen den Nationalmannschaften konnte Deutschland bereits mit einem klaren und souveränen Ergebnis von 32:27 für sich entscheiden. Dieser Sieg festigte das Selbstvertrauen im Kader und zeigte, dass das Team auf dem richtigen Weg ist. Die französischen Spielerinnen zeigten sich daraufhin motiviert, im zweiten Spiel am 28. November deutlich besser zu präsentieren und zusätzliches Selbstbewusstsein für die anstehende EM zu tanken.

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Ranglistenvergleich und strategische Bedeutung

Die Auseinandersetzung gewinnt besondere Brisanz durch die aktuellen Weltranglistenpositionen der beiden Verbände. Deutschland positioniert sich als Viertplatzierter der Weltrangliste, was unmittelbar hinter Frankreich liegt. Dieser enge Abstand unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit der DHB-Damen und macht den Vergleich mit den Nachbarn im Norden Europas zu einem wichtigen Benchmark für den Erfolg bei der EM 2024.

Rückblick auf die Leistungen im Oktober

In den vorangegangenen Monaten hat das Trainerstab des Deutschen Handball-Bunds die Taktiken kontinuierlich geschärft. Im Oktober reichte es für die DHB-Damen noch zu einem Unentschieden gegen die Niederlande, bevor im Anschluss ein klarer 26:21-Erfolg gegen Dänemark erzielt wurde. Diese Ergebnisse bilden die Basis für die aktuelle Trainingsphase, in der nun eine weitere Leistungssteigerung angestrebt wird.

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Gruppenphase-Ziele und Turnierplan in Polen

Ziel des DHB-Teams ist es, sich in der Gruppenphase der EM 2024 für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Dabei trifft die Auswahl zunächst am 4. Dezember auf Schweden, ehe am 6. Dezember ein Spiel gegen Serbien und am 8. Dezember gegen die Slowakei auf dem Programm steht. Die Reihenfolge der Gegner erfordert taktische Präzision, um alle drei Partien erfolgreich zu gestalten und das Viertelfinale zu erreichen.

Übertragung im Free-TV und digitalen Plattformen

Für die Fans, die das Testspiel gegen Frankreich live verfolgen möchten, gibt es konkrete Hinweise zur Übertragung. Die Partie ist ab 15:20 Uhr kostenlos im Joyn-Stream zu sehen. Zur gleichen Sendezeit geht zudem der Sender DYN auf Sendung, wobei für den Empfang dieses spezifischen Kanals ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.