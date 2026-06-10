Deutsche Handballnationalmannschaft: Gruppenphase fest, Ziel Dänemark‑Besiegung

Nach der Auslosung im Hofbräuhaus stehen die Gruppengegner Serbien, Tunesien und Uruguay fest. Bundestrainer Gislason betont die Notwendigkeit, jeden Gegner zu schlagen, und warnt vor zu frühem Optimismus für das WM‑Finale 2027.

In Deutschland ist die Vorfreude auf das kommende Handball ‑Weltmeisterschaftsturnier groß, denn nach einer spannenden Auslosung im traditionsreichen Hofbräuhaus in München stehen nun die vierteiligen Gruppen fest.

Das Turnier, das vom 13. bis zum 31. Januar stattfindet, wird in sechs Metropolen ausgetragen: München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Das Eröffnungsspiel wird in München begangen, wo die deutsche Nationalmannschaft auf Tunesien trifft, während das Endspiel in Köln ausgetragen wird.

Die deutsche Mannschaft, die 20 Jahre nach dem legendären Wintermärchen von 2007 erneut auf heimischem Boden antritt, hat ihre Gruppengegner bereits kennen­lernen können: Serbien, Tunesien und Uruguay bilden die Konkurrenz in der Gruppe B. Diese Zusammenstellung verspricht ein abwechslungsreiches und hart umkämpftes Gruppenspiel, das sowohl Fans als auch Spieler vor große Herausforderungen stellt. Der Bundestrainer Alfred Gislason sieht die bevorstehende Aufgabe mit einer klaren Strategie: "Wenn wir weit kommen wollen, müssen wir jeden Gegner schlagen.

" Er betont, dass das Hauptziel darin besteht, die übermächtige dänische Mannschaft zu bezwingen, die seit Jahren als einer der Favoriten gilt. Gislason warnt jedoch davor, zu früh über ein mögliches Endspiel im Jahr 2027 zu spekulieren. Viele Beobachter gehen bereits davon aus, dass das EM‑Finale 2026 zwischen Dänemark und Deutschland automatisch das WM‑Finale im nächsten Jahr bedeuten könnte.

Der Trainer warnt, dass der Weg ins Halbfinale leicht unterbrochen werden könne und dass das deutsche Team zunächst die Qualifikation für das Halbfinale sicherstellen müsse, bevor es von weiteren Erfolgen träumen kann. Nach dem silbernen Medaillenplatz bei den Olympischen Spielen 2024 und dem Vize‑Europameistertitel 2026 geht Deutschland mit hohen Erwartungen in das Turnier. Das Team gilt als Mit‑Favorit und trägt die Hoffnungen einer ganzen Nation, erneut den Titel zu holen.

Gislason erklärt, dass die Vorbereitung nicht nur körperlich, sondern auch mental entscheidend sei, um den Druck der heimischen Zuschauer zu bewältigen und die "Glückslose" - die günstigen Platzierungen in den Gruppenspielen - optimal zu nutzen. Die Austragungsorte bieten jeweils ein besonderes Flair: München mit seiner bayerischen Tradition, Stuttgart als wirtschaftliches Zentrum, Kiel mit seiner maritimen Atmosphäre, Magdeburg als Festungsstadt, Hannover als Messestandort und Köln mit seiner rheinischen Lebensfreude.

All diese Städte werden zu Schauplätzen intensiver Begegnungen, die das deutsche Team nutzen will, um die Weichen für einen erfolgreichen Lauf im Turnier zu stellen. Das Ziel ist klar: die Übermannschaft Dänemark zu bezwingen, das Halbfinale zu erreichen und am Ende die begehrte WM‑Krone zu ergattern





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