Deutsche Immobilien verlieren an Attraktivität für internationale Anleger

Das Transaktionsvolumen in Deutschland sinkt um 17 Prozent. Nur noch drei Großstädte gehören zu den Top 10 in Europa, während London und Madrid aufholen.

Der deutsche Immobilienmarkt verliert im europäischen Vergleich deutlich an Boden. Internationale Investoren richten ihren Fokus zunehmend auf andere Standorte, während die Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland zurückgeht. Eine aktuelle Analyse bestätigt diesen Trend mit konkreten Daten.

Rückgang des Transaktionsvolumens

Die Zahlen belegen einen signifikanten Einbruch der Aktivität auf dem deutschen Markt. Das Transaktionsvolumen fiel innerhalb eines Jahres von 45 Milliarden Euro auf 38 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 17 Prozent oder sieben Milliarden Euro. Kein anderer großer europäischer Immobilienmarkt verzeichnete einen vergleichbar hohen prozentualen Einbruch. Gleichzeitig steigen die Investitionen in anderen Ländern wie Großbritannien und Spanien an.

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Verlust der Spitzenplätze im Ranking

Nur noch drei deutsche Großstädte zählen zu den zehn attraktivsten europäischen Städten für Immobilieninvestoren. Im Vorjahr waren es noch vier Standorte. Berlin rutscht sogar um drei Plätze auf Rang sieben ab. München kann sich verbessern und steigt vom sechsten auf den vierten Rang. Frankfurt behauptet Platz neun. Die Verschiebungen zeigen, dass sich Investoren auf wirtschaftlich robuste Standorte konzentrieren.

Regulatorische Unsicherheit belastet

Thorsten Schnieders, Partner bei PwC, erklärt, dass politische und regulatorische Unsicherheiten heute eine größere Rolle spielen. Wer investiere, müsse darauf vertrauen können, auch in einigen Jahren einen liquiden Markt mit belastbarer Preisfindung vorzufinden. München profitiert von seiner breiten Wirtschaftsstruktur und stabilen Mietmärkten. Berlin dagegen leidet unter der Vergesellschaftungsdebatte, was die Attraktivität erheblich mindert.

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Differenzierung zwischen Standorten fehlt

Ausländische Investoren differenzieren nicht zwingend zwischen Berlin und anderen deutschen Standorten. Dies strahle negativ auf den gesamten Investmentstandort Deutschland ab. Deutschland habe einen Teil seines früheren Nimbus als sicherer Hafen verloren. Schwaches Wirtschaftswachstum und Probleme der deutschen Industrie belasten die Investitionsbereitschaft zusätzlich über gestiegene Finanzierungskosten hinaus.

Südeuropäische Metropolen gewinnen an Boden

Städte im Süden Europas sind deutlich gefragter. Madrid belegt den zweiten Rang im Ranking. Mailand steigt von Platz sieben auf fünf. Barcelona bleibt auf Platz acht. Lissabon verbessert sich um einen Rang. An der Spitze bleibt London, das bereits zum sechsten Mal in Folge führt. Dort treffen ein großer investierbarer Immobilienbestand und hohe Markttransparenz aufeinander. Sabine Georgi vom ULI betont die volkswirtschaftlich bessere Entwicklung südeuropäischer Länder.