Deutsche Inflation Sinkt Zum Ersten Mal Nach Drei Aufeinanderfolgenden Steigerungen

Deutsche Verbraucher erleben eine Erleichterung, da die Energiepreise im Januar deutlich gesunken sind und die Lebensmittelpreise nicht mehr so stark gestiegen sind wie zuvor. Die Inflation hat zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent nachgelassen. Das Statistische Bundesamt bestätigte den ersten Rückgang der Inflation nach drei aufeinanderfolgenden Anstiegen. Im Dezember lag die Rate noch bei 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat sank der Preisindex um 0,2 Prozent.

Eine wesentliche Ursache für diesen Rückgang der Inflation sind die kaum noch steigenden Preise für Lebensmittel, die sich in den letzten Jahren rasant verteuert hatten. Im Januar waren Lebensmittel im Durchschnitt nur noch 0,8 Prozent teurer als im Vorjahr, im Dezember gab es noch ein Plus von 2,0 Prozent. Obwohl die allgemeine Inflation nachlässt, blieben viele Preise in Deutschland auf einem hohen Niveau, deutlich höher als vor der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen müssen ihre Finanzen im Blick behalten. Als Beispiele für dieses Phänomen sind die Preisentwicklungen für bestimmte Lebensmittel zu nennen: Butter wurde fast um ein Drittel (plus 32,6 Prozent) teurer. Auch für Molkereiprodukte und Eier (plus 2,7 Prozent) mussten Verbraucher mehr bezahlen. Gemüse wurde hingegen günstiger (minus 2,3 Prozent), während die Preise für Fleisch im Durchschnitt unverändert blieben. Zu dem Rückgang der Inflation trug auch die Preisentwicklung bei Energie bei, die im Durchschnitt 1,6 Prozent günstiger war als im Vorjahr. Sowohl Kraftstoffe (minus 0,1 Prozent) als auch Haushaltsenergie (minus 2,5 Prozent) wurden günstiger. Verbraucher profitierten etwa von niedrigeren Preisen für leichtes Heizöl (minus 1,2 Prozent) und Strom (minus 3,6 Prozent). Erdgas (plus 0,5 Prozent) und Fernwärme (plus 9,8 Prozent) waren indes teurer als im Vorjahr. Gründe für die Preisentwicklung im Januar 2025 dürften auch die Erhöhung der CO2-Bepreisung, die gestiegenen Stromumlagen und die gestiegenen Gasnetzentgelte sein. Trotz des Rückgangs der Inflation bleiben viele Preise auf einem sehr hohen Niveau. Die Preisanstiege bei Dienstleistungen blieben dagegen anhaltend und verteuerten sich mit 4,0 Prozent überdurchschnittlich. Deutlich kostspieliger wurden zu Jahresbeginn Versicherungen (plus 9,9 Prozent), Wartungen und Reparaturen an Autos (5,7 Prozent) und Restaurantbesuche (plus 4,7 Prozent). Die Nettokaltmieten stiegen ferner um 2,0 Prozent.





