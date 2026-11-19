Führende Krebsforscher empfehlen ein Verkaufs- und Betriebsverbot für Solarien, da UV-Strahlung der Hauptauslöser für Hautkrebs ist. Neue S3-Leitlinie fordert strengere gesetzliche Regelungen.

Führende onkologische Experten und medizinische Fachgesellschaften in Deutschland rufen nun zu einem drastischen Einschreiten gegen künstliche UV-Strahlung auf. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat in einer neu erschienenen S3-Leitlinie zur Prävention von Hautkrebs das Verbot des Verkaufs und des kommerziellen Betriebs von Solarien empfohlen. Dieses klare Statement markiert einen Wendepunkt in der deutschen Gesundheitspolitik, da die bisherigen Selbstverpflichtungen der Betreiber und die geltenden Altersbeschränkungen als unzureichend eingestuft werden.

Kritik an bestehenden Altersbeschränkungen

Der zentrale Grund für die Forderung liegt in der wissenschaftlich gesicherten Erkenntnis, dass UV-Strahlung der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von fast allen Hautkrebsarten ist. Dies gilt gleichermaßen für die natürliche Sonneneinstrahlung als auch für die künstliche Bestrahlung in Solarien. Die Leitliniengruppe betont, dass je häufiger und je jünger eine Person Solarien besucht, desto größer das individuelle Erkrankungsrisiko ist. Zudem könne für Solarien keine gesundheitlich unbedenkliche UV-Dosis festgelegt werden, was die Argumentation für ein generelles Verbot untermauert. Das bisherige Verbot für Jugendliche unter 18 Jahren wird von den Experten als nicht ausreichend angesehen, um die Bevölkerung nachhaltig zu schützen.

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Strikte Trennung von Freizeit und Medizin

Um die öffentliche Gesundheit effektiv zu schützen, schlagen die Autoren der Leitlinie eine strikte regulatorische Trennung vor. Solarien sollten als Verbraucherprodukte für die kommerzielle Nutzung nicht mehr zugelassen werden. Stattdessen dürfte der Betrieb von UV-Geräten nur noch im medizinischen Kontext erfolgen, wobei hier streng geprüfte medizintechnische Geräte zum Einsatz kommen müssten. Diese Maßnahme soll verhindern, dass Konsumenten weiterhin die Gefahr ihrer Bräunungsroutinen unterschätzen und sich durch irreführende Marketingaussagen dazu verleiten lassen. Die Empfehlung zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von solaren Strahlungsquellen im Privat- und Freizeitbereich radikal einzuschränken.

Politische Maßnahmen statt nur Empfehlungen

Die Autoren der Leitlinie argumentieren, dass bloße Empfehlungen an die Bevölkerung, keine Solarien zu nutzen, aus Sicht der Gesundheitsprävention nicht ausreichen. Es werden zusätzliche gesetzliche Regelungen gefordert, um einen wirksamen Schutz vor Hautkrebs zu gewährleisten. Rechtlich bindend ist eine S3-Leitlinie zwar nicht, sie gilt jedoch als höchste Qualitätsstufe medizinischer Leitlinien in Deutschland. Sie fasst wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch zusammen und dient Ärzten und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen als Entscheidungshilfe. Die Forderung nach einer gesetzlichen Basis unterstreicht die Dringlichkeit des Problems und das Gewicht der wissenschaftlichen Evidenz.

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Gremienarbeit und Finanzierung der Studie

An der Erstellung dieser umfassenden Leitlinie haben sich 54 Fachgesellschaften beteiligt, was die Breite der wissenschaftlichen Unterstützung unterstreicht. Federführend waren dabei die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche Dermatologische Gesellschaft , die gemeinsam die Inhalte erarbeitet und auf den aktuellen Stand der Forschung gebracht haben. Die finanzielle Unterstützung für die Erstellung der Leitlinie erfolgte durch die Stiftung Deutsche Krebshilfe , die seit Jahren den Kampf gegen diese häufige Krebserkrankung priorisiert. Die hohe Anzahl der mitwirkenden Gremien verleiht den Ergebnissen eine besondere Glaubwürdigkeit und Relevanz für die künftige Praxis.

Auswirkungen auf Verbraucher und Branche

Für die Bevölkerung bedeutet die neue Leitlinie eine klare Warnung vor dem Konsum von Solariumbesuchen. Die Botschaft ist eindeutig: Es gibt keine sichere Dosis künstlicher UV-Strahlung für die Hautverjüngung oder Bräunung. Für den Gesundheitssektor und die Politik ergeben sich daraus konkrete Handlungsaufforderungen. Sollte der Gesetzgeber den Empfehlungen folgen, würden nicht nur Solarienbetreiber betroffen sein, sondern auch der Markt für Sonnenschutzmittel und präventive Hautuntersuchungen könnte sich verändern. Der Fokus liegt nun darauf, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in konkrete, rechtlich durchsetzbare Normen zu übersetzen, um die Inzidenz von Hautkrebs langfristig zu senken.