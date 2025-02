Deutsche Maja T. in Isolationshaft in Ungarn

Die 24-jährige Deutsche Maja T. sitzt seit ihrer Auslieferung nach Ungarn im Juni 2024 in Untersuchungshaft. Das Bundesverfassungsgericht hat die Auslieferung nachträglich für unrechtmäßig erklärt. Es gibt Bedenken hinsichtlich der rechtsstaatlichen Verfahren in Ungarn und die Haftbedingungen werden kritisiert. Die grüne Außenministerin versucht, die Haftbedingungen zu verbessern, und die grüne Staatsministerin für Europa, Baerbock, hat mit den Eltern von Maja T. gesprochen.

24 Jahre alte inhaftierte Deutsche Maja T. wurde in Untersuchungshaft genommen. Der nichtbinäre Person wird vorgeworfen, im Februar 2023 bei einem internationalen Rechtsextremistentreffen in Ungarn mutmaßliche Teilnehmer überfallen zu haben. Maja T. wurde Ende 2023 in Berlin festgenommen und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert, wo sie seither in Untersuchungshaft sitzt. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Auslieferung nachträglich für nicht rechtens.

Es gibt Bedenken, ob die Tatverdächtige in Ungarn mit einem rechtsstaatlichen Verfahren rechnen kann. Außerdem werden die Haftbedingungen kritisiert, T. befindet sich seit Monaten in Isolationshaft.Wie es aus Diplomatenkreisen heißt, versucht die grüne Außenministerin im Gespräch mit der ungarischen Regierung, die Haftbedingungen zu verbessern. Das Berliner Kammergericht soll vor der Entscheidung der Auslieferung nicht das Auswärtige Amt konsultiert haben. Das sei zwar nicht zwingend erforderlich gewesen, in solchen politischen Fällen aber üblich, heißt es. Auch die grüne Staatsministerin für Europa, Baerbock, soll zudem in Thüringen mit den Eltern von Maja T. gesprochen haben. »Das Auswärtige Amt ist mit dem Fall von Maja befasst und unsere Kolleginnen und Kollegen an der Botschaft Budapest betreuen Maja seit der Auslieferung konsularisch«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts auf Nachfrage.Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg hatte zuletzt gesagt, sie sehe keine Möglichkeit, Maja T. zurück nach Deutschland zu holen. »Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben wir selbstverständlich zur Kenntnis genommen«, sagte die Politikerin im Berliner Abgeordnetenhaus: »Die Auslieferung kann allerdings nicht rückgängig gemacht werden.« Zugleich wies sie darauf hin, dass die Senatsverwaltung für Justiz nicht zuständig sei. Bei weiteren sechs deutschen Tatverdächtigen stand ebenfalls im Raum, dass sie nach Ungarn ausgeliefert werden sollen. Wie eine Sprecherin des Generalbundesanwalts auf Anfrage mitteilte, sei den für mögliche Auslieferungsverfahren jeweils zuständigen Generalstaatsanwaltschaften mitgeteilt worden, »dass nach unserer Einschätzung die hiesigen Ermittlungen vorrangig sind«





