Deutsche Marine verlegt Minenjagdboote Richtung Straße von Hormus

Verteidigungsminister Pistorius kündigt die Verlegung von zwei Marineschiffen in Richtung der Straße von Hormus an. Die Schiffe sollen sich für einen möglichen Minenräumeinsatz bereithalten und warten auf internationale Zustimmung.

Die Deutsche Marine verlegt derzeit zwei Schiffe in Richtung der Straße von Hormus, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Treffen mit seinen NATO-Kollegen in Brüssel bekannt gab.

Die für einen möglichen Minenräumeinsatz vorgesehenen Einheiten - das Minenjagdboot 'Fulda' und der Tender 'Mosel' - haben den Suezkanal bereits passiert und sollen sich nun vor der Küste Dschibutis für eine internationale Mission bereithalten. Pistorius betonte, dass Deutschland schnell handlungsfähig sein wolle, falls ein Einsatz erforderlich werde. Die Schiffe sind Teil eines multinationalen Verbandes und benötigen nach Angaben des Verteidigungsministeriums noch fünf bis sieben Tage bis zu ihrem Zwischenziel.

An Bord befinden sich rund 140 Männer und Frauen, darunter Minentaucher und spezielle Schutzkräfte, die als Vessel Protection Teams bezeichnet werden. Die 'Fulda', die 1998 in Dienst gestellt wurde, ist mit modernster Technik ausgestattet. Sie verfügt über eine Druckkammer für Taucher und ist mit Drohnen bestückt, die Minen orten können. Diese autonomen Systeme ermöglichen es, bestimmte Seegebiete selbstständig zu erkunden.

Zusätzlich stehen gelenkte Unterwasserdrohnen zur Verfügung, die mit Kameras und Greifern ausgestattet sind, um Minen unschädlich zu machen. Hintergrund der Mission ist die Befürchtung, dass der Iran kurz nach Beginn des Krieges mehrere Dutzend Seeminen in der Meerenge verteilt haben könnte, auch wenn Teheran dies nie bestätigt hat. US-Präsident Donald Trump hatte zwischenzeitlich mitgeteilt, dass einige Minen bereits geborgen worden seien.

Während des Transits beteiligen sich die deutschen Schiffe an der EU-Marinemission 'Aspides' und tragen zum maritimen Lagebild im Roten Meer bei, indem sie Informationen sammeln, die als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen können. Pistorius erklärte, dass für die Fahrt näher an das mögliche Einsatzgebiet noch kein Mandat des Bundestages nötig sei, da dieser Schritt durch das deutsche Mandat für 'Aspides' abgedeckt sei. Ob es überhaupt zu einem Minenräumeinsatz in der Straße von Hormus komme, sei noch offen.

Notwendig sei ein klarer internationaler völkerrechtlicher Rahmen, der unterschiedliche Ausformungen haben könne. Zudem müsse der Bundestag vor der Sommerpause ein Mandat erteilen. Voraussetzung für Minenräumaktivitäten sei die Zustimmung der Anrainerstaaten Iran und Oman. Pistorius betonte, dass die Bundeswehrsoldaten nicht in eine unklare Lage gebracht werden dürften, in der sie selbst Ziel werden könnten.

Vieles hänge nun von den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in den nächsten 60 Tagen ab. Der Fortschritt, der mit der Verabredung zur sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen erzielt worden sei, sei sehr zu begrüßen. Die Mission zeigt die Bereitschaft Deutschlands, zur Sicherheit der Seewege beizutragen, während die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden





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