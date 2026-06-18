Deutsche Marineeinheiten auf dem Weg zur Straße von Hormus

Zwei deutsche Marineschiffe mit rund 140 Soldaten haben den Suezkanal passiert und steuern die Straße von Hormus an. Sie sollen im Rahmen einer internationalen Koalition die freie Seefahrt sichern und möglicherweise Minen räumen. Ein Einsatz ist jedoch an eine Reihe von politischen und rechtlichen Voraussetzungen gebunden.

Etwa 140 deutsche Soldatinnen und Soldaten befinden sich auf dem Weg zur strategisch wichtigen Straße von Hormus. Die beiden Marineeinheiten, das Minenjagdboot Fulda der Frankenthal-Klasse und das Versorgungsschiff Mosel der Elbe-Klasse, haben bereits den Suezkanal passiert und werden voraussichtlich innerhalb von fünf bis sieben Tagen das Rote Meer in südliche Richtung durchfahren.

Nach einem geplanten Zwischenstopp im Hafen des afrikanischen Kleinstaates Dschibuti zur weiteren Einsatzvorbereitung könnten sie dann in die Meerenge vor der Küste Irans aufbrechen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete die Verlegung der Schiffe als eine vorausschauende und vorsorgliche Maßnahme, um im Falle eines erteilten Einsatzmandats schnell handlungsfähig zu sein. Die Regierung bekräftige ihre Bereitschaft, einen wesentlichen und sichtbaren Beitrag in einer internationalen Koalition zum Schutz der freien Seefahrt zu leisten. Die Schiffe sind mit autonomen Systemen, Minentauchern und speziellen Schutzvorrichtungen ausgestattet.

Die Fulda ist auf die Minenjagd spezialisiert und setzt dabei unter anderem kabelgelenkte Unterwasserdrohnen sowie Überwasserdrohnen ein, die durch Imitation von Motorengeräuschen und Magnetfeldern von Schiffen Grundminen zur Detonation bringen. Minentaucher können zudem Sprengkörper an schwer zugänglichen Stellen unschädlich machen. Der Tender Mosel dient der logistischen Versorgung und transportiert Kraftstoff, Frischwasser, Ersatzteile, Proviant und Munition.

Zudem verfügt das Schiff über Experten für Wartungs- und Reparaturarbeiten und kann Transporthubschrauber aufnehmen. Die Schiffe werden vom britischen Versorgungsschiff Lime Bay begleitet. Ein möglicher Einsatz ist jedoch an mehrere rechtliche und politische Voraussetzungen geknüpft. Neben einem Einsatzmandat des Deutschen Bundestages, das bis zur Sommerpause angestrebt wird, müssen eine nachhaltige Beendigung der Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA sowie eine völkerrechtliche Grundlage geschaffen sein.

Darüber hinaus benötigen Deutschland und die internationale Koalition die Zustimmung Irans und Omans für geplante Minenräumaktivitäten. Der Verlauf der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in den nächsten 60 Tagen sei daher von entscheidender Bedeutung. Erst kürzlich hatten US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian eine Absichtserklärung zum Kriegsende unterzeichnet und eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung ihres Konflikts veröffentlicht.

Das 14-Punkte-Abkommen verlängert eine im April verkündete Waffenruhe um weitere 60 Tage und sieht unter anderem die vollständige Wiederaufnahme des Seeverkehrs in der Straße von Hormus vor. Die straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, durch die etwa ein Drittel des weltweit seetransportierten Öls fließt. Die Region gilt als höchst instabil und wurde in der Vergangenheit bereits von Angriffen und Minen bedroht, was die globalen Energie- und Handelsströme beeinträchtigen kann.

Die Verlegung deutscher Marineschiffe unterstreicht das deutsche und internationale Engagement für die Sicherheit dieser Handelsroute und zeigt die Relevanz Deutschlands innerhalb der NATO und bei globalen Sicherheitsaufgaben





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