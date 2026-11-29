Deutsche Marke: Mobile Wallbox 11 kW sowie 230-V-Set nur Stunden beim Amazon-Black-Friday
Mobile 11-kW-Wallbox von Absina zum Black-Friday-Preis: Wann kein Elektriker nötig ist und welche Angebote es für CEE- und Schuko-Anschlüsse gibt. #anzeige
Eine Wallbox für das Elektroauto muss nicht zwangsläufig gleich mit einem teuren Handwerkertermin beziehungsweise zusätzlichen Installationskosten einhergehen. Ist in der Garage bereits eine geeignete Starkstromsteckdose vorhanden, langt auch eine mobile Wallbox.
Eine solche, und das mit bis zu 11 kW Ladeleistung, stammt von der deutschen Marke Absina. Bei Amazon ist sie nur noch kurze Zeit im Rahmen der Black-Friday-Aktion reduziert. Auch ein optionaler 230-Volt-Adapter, eine 230-Volt-Wallbox und ein Typ-2-Ladekabel sind noch Teil der Aktion. Entdeckt haben wir zudem eine vielgekaufte Alternative.
Anders als viele klassische Wallboxen wird das Modell von Absina nicht fest mit der Elektroinstallation des Hauses verbunden. Stattdessen verfügt die Ladestation über einen roten 16-A-CEE-Stecker. Solche Anschlüsse finden sich bereits in vielen Garagen und Hobbywerkstätten. Oft laufen darüber etwa schwere Sägen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at PCGH_Redaktion
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten