Umfrage zeigt: Mehrheit lehnt Ukraine-Militärhilfe ab. Transatlantisches Verhältnis ist schlechter denn je. Bundeswehr-Ausbau stößt auf Widerstand.

Die öffentliche Meinung in Deutschland hat sich im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik deutlich gewandelt. Eine aktuelle Umfrage belegt einen signifikanten Rückhalt bei der Unterstützung für militärische Hilfen an die Ukraine sowie bei der Stärkung der transatlantischen Beziehungen. Diese Verschiebung der Meinungen spiegelt eine zunehmende Skepsis gegenüber internationalen Engagements wider, die sich über das gesamte politische Spektrum hinweg zeigt, jedoch bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

Diskurs über Ukraine-Hilfe und Friedensverhandlungen

Die Mehrheit der Deutschen lehnt weiterhin militärische Hilfen für Kyjiw ab. 53 Prozent der Befragten stimmen dieser Unterstützung nicht zu, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt, als nur 39 Prozent dagegen waren. Nur noch 46 Prozent plädieren für solche Hilfen. Selbst unter den Westdeutschen findet sich keine Mehrheit mehr, da 48 Prozent dagegensind. Die Unterstützung variiert stark je nach politischer Ausrichtung. Anhänger der CDU/CSU unterstützen die Hilfe mit 67 Prozent, die SPD mit 64 Prozent, die Grünen mit 73 Prozent und die Linke mit 61 Prozent. Im Gegensatz dazu lehnt die AfD dies strikt ab, wobei nur 11 Prozent ihrer Sympathisanten die Unterstützung befürworten.

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Neben der militarischen Unterstützung ist auch die diplomatische Anstrengung für einen Frieden kritisch gesehen. 61 Prozent der Bevölkerung sind der Auffassung, dass sich Deutschland und Europa nicht ausreichend für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzen. Nur 36 Prozent halten den aktuellen diplomatischen Einsatz für ausreichend. Zudem gibt es unter den Befragten eine nennenswerte Strömung, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland unabhängig vom Kriegsausgang fordert. 34 Prozent der Bundesbürger sind dafür, während 64 Prozent dagegensind. Unter den AfD-Anhängern ist die Zustimmung zu einer solchen Normalisierung mit 24 Prozent höher als bei der Gesamtpopulation, im Vergleich zu 26 Prozent im Jahr 2025.

Rückgang des Vertrauens in internationale Bündnisse

Die Bereitschaft, sich international zu engagieren, schwindet kontinuierlich. Nur noch 40 Prozent der Deutschen sprechen sich für ein stärkeres deutsches Engagement bei internationalen Krisen aus. Vor einem Jahr waren es noch 48 Prozent. Im Jahr 2025 lag der Wert bei 43 Prozent, als 48 Prozent für mehr Zurückhaltung plädierten. Während die Anhänger von Union, SPD und Grünen mehrheitlich für ein höheres Engagement sind, verlangen 84 Prozent der AfD-Anhänger eine stärkere Zurückhaltung. Dies unterstreicht die politische Polarisierung in Außenfragen.

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Auch das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat an Qualität verloren. Nur 21 Prozent der Deutschen bewerten die transatlantischen Beziehungen derzeit als gut oder sehr gut. Vor einem Jahr waren es noch 27 Prozent, und im Jahr 2024 lag der Wert sogar bei 74 Prozent. Seit 2025 amtiert Donald Trump erneut als US-Präsident, während im Jahr 2024 noch Joe Biden, ein traditioneller Transatlantiker, im Amt war. Mehr als drei Viertel der Anhänger aller Parteien, einschließlich der AfD, bewerten das deutsch-amerikanische Verhältnis als schlecht. Dennoch halten knapp zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) die US-Militärbasen in Deutschland für wichtig für die nationale Sicherheit. Nur 35 Prozent halten sie für nicht wichtig. Auch unter den Ostdeutschen (52 Prozent), den Anhängern der Linken (51 Prozent) und der AfD (57 Prozent) ist diese Zustimmung zur Präsenz der rund 35.000 US-Soldaten deutlich.

Widerstand gegen den Ausbau der Bundeswehr

Das Ziel der Bundesregierung, die Bundeswehr bis 2039 zur stärksten konventionellen Armee Europas auszubauen, stößt auf breiten Widerstand. 54 Prozent der Befragten lehnen diese Festlegung ab, die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vertreten wird. Nur 45 Prozent halten das Ziel für richtig. Unter den Unions-Anhängern sind 69 Prozent dafür, und unter SPD-Sympathisanten 52 Prozent. Hingegen lehnen 65 Prozent der AfD-Anhänger das Ziel ab. Lediglich 35 Prozent der Gesamtbevölkerung befürworten eine militärische Führungsrolle Berlins, wobei nur die Unions-Sympathisanten mehrheitlich (54 Prozent) dafür sind.

Die Bedeutung Deutschlands in der Welt wird ebenfalls unterschiedlich eingeschätzt. Jeweils vier Prozent der Befragten sehen in China, der EU/Europa und Russland den wichtigsten Partner. Drei Prozent nennen Kanada und zwei Prozent Polen. Diese Verteilung zeigt, dass traditionelle Verbündete und Nachbarn eine untergeordnete Rolle in der Wahrnehmung der Wichtigkeit als Partner spielen, während die EU als Kollektiv noch eine gewisse Bedeutung behält.