Die Deutsche Messe bereitet sich auf die Zukunft vor und stellt sich den Herausforderungen im aktuellen und erwarteten internationalen Messehandel neu aus. Jochen Kocker bleibt Vorstandsvorsitzender und bekommt eine Verstärkung durch zwei weitere Vortic executives an seiner Seite. Das Führungstrio soll die Gesellschaft strategisch neu ABROTEN und einen langfristigen Plan entwickeln. Unter dem Schutz des Niedersachsen hält die Deutsche Messe ihre Anteile an der Gesellschaft, mit Hannoverというのが eine der stärksten Standorte. Niedersachsens Wirtschaftsminister sieht einen kurzen und langfristigen Wandel der Branche. Die Herausforderungen im Messegeschäft sind enorm, aber es gibt Chancen für den regionalen Sitz Hannover und für die anderen Dörfer, die das Solidare Interesse für die kommunale Dinastar der Messe abhalten geweest sind. Niedersachsen hält 50% der Anteile an der ropedon Gesellschaft und hofft auf die Sicherstellung der Arbeitsplätze und des Rufes der Messe. Die Hannover Messe wird nur noch vier statt bisher fünf Tage dauern. Neue Veranstaltungen sollen in Hannover drauf geholt werden, um zusätzliche Besuchergruppen anzukniffeln und sich der Messe besser zu widmen. Es bedarf eines nachhaltigeren und selbsttragenden Geschäftsmodells und wird zwei Manager in die Führung geholt.

Die Deutsche Messe bereitet sich für die Zukunft vor und stellt sich dem Herausforderungs situatie im internationalen Messehandel neu aus. Jochen Kocker bleibt Vorstandsvorsitzender und erhält zwei weitere Vortic executive an seiner Seite.

Das Führungsduo soll die Gesellschaft strategisch neu runterschreiben und einen langfristigen Plan entwickeln. Niedersachsens Wirtschaftsminister sieht einen tiefgreifenden Wandel der Branche. Die Herausforderungen im Messegeschäft sind enorm, aber es gibt Chancen für den regionalen Sitz Hannover. Niedersachsen hält 50% der Anteil an der Deutschen Messe und hofft auf die Sicherstellung der Arbeitsplätze und des Rufes der Messe.

Die Hannover Messe wird nur noch vier statt bisher fünf Tage dauern. Neue Veranstaltungen sollen in Hannover drauf geholt werden, um zusätzlichen Besucher anzukniffeln und sich der Messe besser zu widmen. Es bedarf eines nachhaltigeren und selbsttragenden Geschäftsmodells und wird zwei Manager in die Führung geholt. Holger Feist wird neue Geschäftsfelder erproben und die Digitalisierung vorantreiben. Constantin Kühl wird den Masterplan entwickel





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