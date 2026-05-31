Deutsche Nationalelf dominiert Finnland mit 4:0 in letztem WM-Test

Die deutsche Nationalmannschaft besiegt Finnland im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft klar mit 4:0. Die jungen Talente Lennart Karl und Deniz Undav ragen dabei besonders heraus und bieten Grund zur Hoffnung für das bevorstehende Turnier.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Deutschland und zeigt sich in hervorragender Form. Gegen Finnland setzt sich das Team in Mainz klar mit 4:0 durch.

Am Dienstag reist die Mannschaft von Frankfurt aus nach Chicago, um dort eine einwöchige Vorbereitungsphase zu beginnen. Am 6. Juni steht die Generalprobe gegen die USA an, bevor das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko am 11. Juni offiziell startet und bis zum 19.

Juli andauert. Zwei Spieler ragen im Testspiel besonders heraus und gelten als große Gewinner dieser Partie. Der erste Gewinner ist der 18-jährige Youngster Lennart Karl vom FC Bayern. Bei seinem Länderspieldebüt zeigt er sich unbekümmert, quirlig, schnell, kreativ und voller Tatendrang.

Er wird zum zentralen Spielmacher im Angriff und leitet viele Offensivaktionen ein. So bereitet er das 3:0 durch Deniz Undav mit einem klasse Steilpass vor und ist auch am 4:0 von Jamal Musiala beteiligt. Karls Auftritt weckt Hoffnungen für die WM. Der zweite Gewinner ist Deniz Undav im Alter von 29 Jahren.

Der Stürmer vom VfB Stuttgart, der Kai Havertz im Sturmzentrum vertritt, trifft doppelt und zeigt, dass er trotz früherer Diskussionen das Zeug für die Startelf hat. Kurz vor dem Spiel hatte er seinen Vertrag in Stuttgart bis 2029 plus einer Option auf ein weiteres Jahr verlängert, mit einem Gehalt von über 5,5 Millionen Euro inklusive 4 Millionen Euro Handgeld. Auch die beiden Startelf-Überraschungen Felix Nmecha und Nathaniel Brown zeigten ordentliche Leistungen und könnten bei der WM zu ernstzunehmenden Optionen werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Spiel gefordert, dass die Mannschaft für das eigene Gefühl und für gewonnene Spiele auftreten solle. Diese Forderung wurde umgesetzt. Die Tore fielen in der 35. Minute nach einer Hereingabe von Joshua Kimmich, die Undav per Kopf ins linke Eck verwertete.

In der 57. Minute erhöhte Undav nach einem Steilpass von Karl auf 2:0. In der 63. Minute erzielte Jamal Musiala nach einer Hereingabe von Aleksandar Pavlovic das 4:0.

Die Mannschaft präsentierte sich spielfreudig und effizient, was positiv für die bevorstehende Weltmeisterschaft stimmt





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