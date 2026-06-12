Deutsche Nationalmannschaft: Auftakt in Gruppe E gegen Curaçao

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt am Sonntag das Turnier in Gruppe E gegen Curaçao. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über die Vorbereitung und die Chancen des Teams.

Am Sonntag beginnt auch für die deutsche Nationalmannschaft das Turnier, zum Auftakt geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe E gegen Curaçao .

Die Partie sehen Sie live im TV. Anstoß in Houston ist 19 Uhr deutscher Zeit. Curaçao ist ein Team, das in den letzten Spielen nicht so überzeugend aufgetreten ist. Im letzten Test vor der WM gab es für Curaçao ein 4:0 gegen Aruba, zuvor aber vier Niederlagen in Folge.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sprach vor dem Duell an diesem Sonntag über die Vorbereitung auf das erste deutsche WM-Spiel: Die beiden Spiele haben wir gewonnen und haben uns eingespielt. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn ein paar Dinge noch nicht so gut funktionieren - damit man gewarnt ist vor dem ersten Spiel. Wir haben es gegen die Finnen gesehen und gegen die Amerikaner war es etwas schwerer.

Der Sieg war verdient, aber man hat gesehen, dass wir die ein oder andere Chance zu viel zugelassen haben und ein bisschen zu wenig gepresst haben. Das können wir noch besser machen. Das ist eine wichtige Trainingswoche. Wir werden darauf brennen, aufs erste Spiel





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