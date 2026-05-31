Deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf Weltmeisterschaft vor

Julian Nagelsmann überrascht mit neuem Linksverteidiger Nathaniel Brown. Der Bundestrainer will Selbstvertrauen tanken im vorletzten Testspiel vor dem Turnier gegen Finnland.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor. Im vorletzten Testspiel vor dem Turnier gegen Finnland will der Bundestrainer Julian Nagelsmann Selbstvertrauen tanken. Dabei überrascht er mit einem neuen Linksverteidiger.

Nathaniel Brown, ein Spieler von Eintracht Frankfurt, wird anstelle von David Raum in der Startelf stehen. Brown hatte den Anruf von Nagelsmann verpasst, aber jetzt darf er starten. Der Bundestrainer hatte bereits am Samstag verraten, dass Deniz Undav, Lennart Karl und Felix Nmecha in der Startelf stehen werden. Karl soll in der Offensive mit Jamal Musiala und Florian Wirtz wirbeln.

Musiala und Wirtz bildeten bei der Heim-EM 2024 das Zauber-Duo 'Wusiala'. Auch bei der WM wieder? Musiala sagt, dass es Spaß macht, mit Karl auf dem Platz zu sein. In der Mittelfeldzentrale sollen Nmecha und Aleksandar Pavlovic zeigen, dass sie auch bei der WM eine gute Duo-Option sein können.

Nmecha kehrt nach einer Verletzung auf die Nationalmannschaftsbühne zurück. Im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Ghana sind es gleich 6 Wechsel in der Startelf





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