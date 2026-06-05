Deutsche Nationalmannschaft bereitet sich im Testspiel gegen USA auf WM vor

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz diskutieren in Chicago taktische Pläne, Verletzungsstatus und Rollenveränderungen vor dem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft.

Am Samstagabend steht das letzte Testspiel der deutschen Fußball nationalmannschaft vor dem Start der Weltmeisterschaft an. Im legendären Soldier Field in Chicago trifft die Mannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann um 20:30 Uhr auf die Gastgeber USA .

In der Pressekonferenz, die kurz nach einer etwa fünfzehnminütigen Verzögerung begann, äußerten sich Nagelsmann und Offensivakteur Florian Wirtz zu den aktuellen Themen rund um das Team, die Aufstellung und die körperliche Verfassung einiger Schlüsselspieler. Nagelsmann betonte, dass die Mannschaft klare taktische Vorgaben habe, die mit jedem verfügbaren Personal umgesetzt werden können. \"Wir haben unsere Spielidee - und die wird mit egal welchem Personal gespielt.

\" Er hob die unterschiedlichen Qualitäten der Stürmer hervor: Deniz hat in dieser Saison beeindruckende Statistiken vorgelegt, während Kai in großen und entscheidenden Spielen immer wieder die nötige Klasse gezeigt hat. Gerade in Hinblick auf das bevorstehende Spiel gegen die USA wünsche sich der Trainer, dass das Team zunächst die eigene Spielstruktur verinnerlicht und anschließend mit individuellen Glanzmomenten aufwartet.

Die Mannschaft solle sich im Verlauf des Spiels immer tiefer in die taktische Umsetzung einarbeiten, um am Ende die Qualität in überzeugende offensiven Aktionen zu übersetzen. Ein zentrales Thema war die Verletzung des defensiven Mittelfeldspielers Lenny, die im Training aufgetreten ist. Laut Nagelsmann musste der Spieler sofort ins Krankenhaus, um dort ein Bild zu erhalten und die Situation zu analysieren. \"Er muss die Diagnose abwarten, und wir müssen sehen, ob er im Turnier weiter mitspielen kann.

\" Der Trainer machte deutlich, dass keine vorschnellen Entscheidungen getroffen werden und die gesundheitliche Situation des Spielers im Vordergrund stehe. In Bezug auf die Torhüterposition sprach Nagelsmann von Manuel Neuer, der trotz seines fortgeschrittenen Alters durch seine Erfahrung und seine vielen bisherigen Einsätze im internationalen Kontext nicht auf zahlreiche Testspiele angewiesen sei, um in den Rhythmus zu kommen.

Der frühere Bayern-Gardist hat in den letzten beiden Jahren immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen gehabt, doch Nagelsmann vertraut auf seine mentale Stärke und seine Fähigkeit, in wichtigen Momenten zu glänzen. Florian Wirtz, der seit dem letzten Turnier an Reife gewonnen hat, sprach über seine veränderte Rolle im Kader. \"Ich habe jetzt etwas mehr Erfahrung gesammelt. Das Team ist jünger geworden, ein paar ältere Spieler sind nicht mehr dabei.

Deshalb braucht es neue Spieler, die Verantwortung übernehmen und vorangehen wollen. \" Er betonte, dass er sich fit fühle und bereit sei, seine Aufgabe im Team zu übernehmen. Wirtz sei sich bewusst, dass er nicht zwangsläufig in Höchstform sein müsse, um effektiv zu agieren, wichtig sei jedoch die kontinuierliche Verbesserung der eigenen Kondition und das Anpassen an das Turniergeschehen.

In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass die Wadenmuskulatur einiger Spieler, darunter auch er selbst, zuvor leichte Vorverletzungen hatte, diese jedoch gut geheilt seien und er für das erste Gruppenspiel in Topform zurückkehren wolle. Abschließend erklärte Nagelsmann, dass das Ziel darin bestehe, das Turnier ohne weitere Verletzungen zu bestreiten. Er wolle das Risiko für die Spieler minimieren und ihnen ausreichend Zeit geben, in das Mannschaftstraining einzusteigen, bevor das eigentliche Turnier beginnt.

Die Trainer*innen- und Spieler*innen‑Stimmen spiegeln ein gemeinsames Selbstbewusstsein wider: Die Mannschaft sei motiviert, gut vorbereitet und bestrebt, bei der WM in den USA ein starkes Zeichen zu setzen. Das Spiel gegen die Gastgeber sei zugleich eine sportliche Herausforderung und eine Gelegenheit, die eigene Spielidee unter Druck zu testen





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