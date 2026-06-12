Deutsche Nationalmannschaft bereitet sich speziell auf WM-Auftaktgegner Curacao vor

Die deutsche Nationalelf trifft zum WM-Auftakt auf den wenig bekannten karibischen Inselstaat Curacao. Obwohl Curacao nur auf Platz 82 der Weltrangliste steht, warnt Abwehrspieler Nico Schlotterbeck vor der unterschätzten Mannschaft. Die Vorbereitung unterscheide sich deutlich von der gegen europäische Top-Nationen, so Schlotterbeck. Trotz der Unbekanntheit des Gegners zählt für die DFB-Elf nur ein Sieg.

Nico Schlotterbeck und seine Mannschaftskollegen erhalten vom deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Trainerteam eine spezielle Vorbereitung auf den unbekannten ersten Gegner bei der Weltmeisterschaft.

Winston-Salem - Im Mittelpunkt des deutschen WM-Auftakts steht ein Gegner, den viele Fußballfans kaum kennen: Curacao. Der karibische Inselstaat belegt Platz 82 in der FIFA-Weltrangliste. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nimmt man die Mannschaft dennoch keineswegs auf die leichte Schulter. Nico Schlotterbeck warnt vor dem Außenseiter.

Der Abwehrspieler erklärt: Curacao ist eine gute Mannschaft mit vielen Spielern, die in den Niederlanden ausgebildet wurden. Deswegen sind die nicht zu unterschätzen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir Favorit sind und das Spiel gewinnen werden. Ein Blick auf den Kader zeigt, warum Curacao für viele Beobachter ein großes Fragezeichen darstellt. Von den 26 Spielern sind die meisten selbst eingefleischten Fußballfans kaum bekannt.

Die gesamte Mannschaft hat einen Marktwert von etwa 25,78 Millionen Euro, was in etwa dem Wert eines einzelnen DFB-Stars wie David Raum (25 Millionen Euro) entspricht. Der wertvollste Spieler ist Armando Obispo (27). Der Verteidiger steht bei PSV Eindhoven unter Vertrag und wird mit vier Millionen Euro Marktwert geführt. Aus der Bundesliga kennt man vielleicht noch Tahith Chong (26, ehemals Werder Bremen) und Jürgen Locadia (ehemals TSG Hoffenheim und VfL Bochum).

Für die deutschen Nationalspieler gestaltet sich die Vorbereitung dadurch anders als gegen größere Fußballnationen. Schlotterbeck erläutert: Es ist wirklich anders als im europäischen Fußball. Trotzdem erhält das Team vor dem Anpfiff alle wichtigen Informationen über den Gegner. Schlotterbeck sagt: Grundsätzlich kriegen wir vor dem Spiel das iPad hingelegt, wo viele Situationen mit den gegnerischen Spielern zu sehen sind.

Ich beschäftige mich gar nicht so sehr damit. Was für mich immer das Wichtigste ist: Welchen Fuß der Gegner hat, ob er Rechts- oder Linksfuß ist. Weil das einfach entscheidend ist, wie du verteidigst. Aber ich werde mir gegen Curacao schon mehr die Einzelspieler anschauen als gegen Freiburg, Augsburg oder Bayern München.

Trotz aller Unbekanntheit des Gegners ist die Rollenverteilung vor dem WM-Auftritt klar: Für das DFB-Team zählt gegen Curacao am Ende nur ein Sieg. Die deutsche Mannschaft muss die Partie unbedingt gewinnen, um einen erfolgreichen Start in das Turnier zu sichern





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