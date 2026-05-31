Deutsche Nationalmannschaft besiegt Finnland vor dem WM-Turnier

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat vor dem Weltmeisterturnier ein überzeugendes Testspiel-Sieg gegen Finnland eingefahren. Die Noten und Einzelkritiken zu den DFB-Spielern zeigen ein positives Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor ihrem Abflug in Richtung USA mit einem überzeugenden Sieg gegen Finnland auf dem heimischen Boden Abschied genommen. Das letzte Testspiel vor dem Weltmeisterturnier zeigte ein rundum solides Spiel der DFB-Auswahl.

Zwei Tage vor der Abreise Richtung USA hat die deutsche Nationalmannschaft ein ungefährdetes Testspiel-Sieg gegen Finnland eingefahren. Die Noten und Einzelkritiken zu den DFB-Spielern zeigen ein positives Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Kapitän der Mannschaft treibt besonders dann an, wenn es nicht nach Plan läuft. Er weckt die Mannschaft dann auch passenderweise mit einer Maßflanke zu Undavs Führungstreffer.

Viele Ballkontakte und wenige Fehler kennzeichnen ein rundum solides Spiel des Bayern-Stars. Die schwachen Finnen stellen den Abwehrboss kaum vor nennenswerte Aufgaben. Ein paar Sprints und ein paar Kopfballduelle sind defensiv alles, was nötig ist. Ein Spiel, das Sicherheit gibt, spielt sich an der Seite von Tah für das WM-Turnier ein.

Der Dortmunder macht ein gutes Spiel und verlagert mit seinen Diagonalbällen immer wieder gekonnt. Es werden Gegner kommen, die der deutschen Abwehr mehr Sorgen bereiten. Der Frankfurter verpasst sein erstes Länderspieltor nur knapp und verdient hätte es sich ganz sicher. Der Boss im deutschen Mittelfeld fordert die Bälle, verteilt sie geschickt und zeigt sich aggressiv im Gegenpressing.

Auch die Abstimmung mit Nebenmann Nmecha klappt schon ganz gut. Der Dortmunder ist in der zweiten Halbzeit wieder sehr auffällig und deutet immer wieder an, warum der Bundestrainer so große Stücke auf ihn hält. Ein starkes Auftritt des Bayern-Jungstars wird vom Start weg ständig gesucht und auch gefunden. Traut sich viel zu und hat immer, wenn's gefährlich wird, Anteil daran.

Traumpass vor Undavs 3:0. Seinem ersten eigenen Treffer in der A-Nationalmannschaft steht nur der Pfosten im Weg. Eine aussagekräftige Bewerbung für einen Stammplatz. Der Mainzer kommt unter großem Jubel des Publikums sieben Minuten vor Schluss in die Partie und belohnt eine tolle Saison beim FSV





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutsche Fußballnationalmannschaft WM-Turnier Finnland Testspiel Noten Einzelkritiken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neues Buch über die deutsche WM-Geschichte: 'Die Turniermannschaft - die Chronik der deutschen WM-Spiele'Ein neues Buch von Udo Muras beleuchtet die Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das Buch ist ab sofort erhältlich und bietet eine detaillierte Chronik der deutschen WM-Geschichte.

Read more »

WM-Testspiel Deutschland gegen Finnland: So sehen Sie die Partie live im TV & StreamIn Mainz empfängt Deutschland am Sonntag (31. Mai) Finnland zum Freundschaftsspiel: Die Partie der Nagelsmann-Elf können Sie live verfolgen.

Read more »

Deutschland testet vor WM gegen Finnland: DFB-Elf ungeschlagen, Finnland ohne WM-TeilnahmeDie deutsche Nationalmannschaft trifft im vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft auf Finnland. Das Spiel dient als erste Bewährungsprobe für Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kaderwahl. Deutschland ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen, während Finnland trotz guter Bilanz die WM verpasst hat.

Read more »

Deutsche Nationalelf dominiert Finnland mit 4:0 in letztem WM-TestDie deutsche Nationalmannschaft besiegt Finnland im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft klar mit 4:0. Die jungen Talente Lennart Karl und Deniz Undav ragen dabei besonders heraus und bieten Grund zur Hoffnung für das bevorstehende Turnier.

Read more »