Deutsche Nationalmannschaft bestreitet weiteres Testspiel gegen Finnland vor USA-Reise

Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigt nach dem 4:0-Sieg gegen Finnland ein weiteres, nicht-öffentliches Spiel an, um der zweiten Reihe Spielrhythmus zu geben.

Die deutsche Nationalmannschaft wird vor ihrer Abreise in die USA noch ein weiteres nicht-öffentliches Spiel gegen Finnland austragen. Dies kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 4:0- Testspiel sieg gegen dieselben Skandinavier in Mainz an.

Das zusätzliche Spiel dient dazu, den Spielern, die zuletzt weniger oder gar nicht eingesetzt wurden, wieder Spielpraxis zu geben. Geplant sind zwei Spielhälften à 20 bzw. 25 Minuten. Uhrzeit und Ort des internen Testspiels sind noch nicht finalized, jedoch sollen einige Fans, die gewonnen haben, sowie DFB-Mitarbeiter anwesend sein. Nach diesem Spiel folgt noch ein mentales Event, bevor es am Dienstag nach Chicago geht.

Der 4:0-Sieg gegen Finnland bot bereits einige herausragende Leistungen, insbesondere von Deniz Undav, Lennart Karl und Jamal Musiala. Dieses letzte interne Duell dient als finaler Härtetest vor der Weltmeisterschaft





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