Deutsche Nationalmannschaft feiert klaren Auftaktsieg gegen Curacao und setzt auf Teamgeist und Geduld für die WM

Nach einem deutlichen 7:0-Erfolg gegen Curacao zum WM-Auftakt betont Bundestrainer Julian Nagelsmann die Bedeutung von Teamchemie und Geduld. Die Mannschaft präsentiert sich als geschlossene Einheit und blickt optimistisch auf die nächsten Spiele, warnt aber vor den kommenden, physisch starken Gegnern.

Der deutliche Auftaktsieg gegen Curacao soll für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM zum Kickstart werden. Der Bundestrainer sieht zwei entscheidende Schlüssel. Während draußen die Welt unterging, wurde drinnen eine Fußballparty gefeiert.

Das jedenfalls ist die Deutung fast aller Beteiligten. Als zunächst "Kloppos" Entschuldigung und wenig später sieben Tore seines Teams serviert wurden, wirkte der 38-Jährige regelrecht erleichtert.

"Die Überzeugung ist größer als vor dem Spiel", machte er klar. Darf sie auch. Auch und besonders weil die deutsche WM-Reisegruppe in den ersten Wochen des Zusammenseins als echte Einheit daherkommt. Jedes Tor, jedes gelungene Tackling wurde stürmisch von der gesamten Bank gefeert.

"Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Davon müssen wir zehren. Es gibt einen sehr guten Geist. Auch die Ersatzspieler pushen extrem.

" Auch das sei "ein Schlüssel", befand Nagelsmann. "Das müssen wir beibehalten. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen.

" Überbewerten dürfte den Kantersieg über den Fußballzwerg übrigens auch niemand, auch wenn kurz nach Schlusspfiff der Party-Track "Der Zug hat keine Bremse" durch das riesige Stadion schallte und so manchen Amerikaner etwas ratlos aus der Wäsche schauen ließ. - dessen leichte Muskelbeschwerden keine gravierenden Folgen haben sollen - den wartenden Journalisten zu.

"Seht Ihr, ich muss sogar im Gehen essen. " Der Bus zum Flughafen wartete schließlich. Schon um 21 Uhr Ortszeit landete die Mannschaft am Sonntagabend wieder unweit des Basecamps in Winston-Salem. Dort stehen nun zwei Tage zum Durchschnaufen an.

Sogar die Familien dürfen zu Besuch kommen, den Dienstag gab der Bundestrainer komplett frei. Den ersten Auftritt des kommenden Kontrahenten verfolgten viele deutsche Fans am Sonntagabend noch in den Bars und Restaurants von Houston.

"Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit", hatte Nagelsmann schon zuvor gewarnt und zeitgleich in Aussicht gestellt: "Wenn wir die nötige Geduld und trotzdem Speed und Intensität haben, können wir ein gutes Turnier spielen.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Nationalmannschaft Curacao Nagelsmann Teamgeist Auftaktsieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Nationalmannschaft in Houston: Start-Erfolg gegen CuracaoDie deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Houston mit den Karibik-Kickern von Curacao im NRG-Stadion. Ein krachender Start-Erfolg soll die deutschen Fans durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko tragen. Die Anspannung steigt, da die Stunden bis zum Anpfiff gezählt werden.

Read more »

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet gegen Curaçao in der WM 2026Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Vorrunde gegen den Außenseiter Curaçao. Unter der Führung von Julian Nagelsmann wird ein Sieg erwartet, während das neue Team der Karibik als Überraschungspferd gilt. Live-Berichterstattung erfolgt über den MOPO-Liveticker.

Read more »

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzt sich souverän gegen Curaçao durchDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem deutlichen 7:1 (3:1)-Sieg gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao in die Weltmeisterschaft gestartet.

Read more »