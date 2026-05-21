Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Gegen den Titelverteidiger Schonen hat Julian Nagelsmann für die WM nominiert. Julian Naegelsmann hat bereits die Nominierungen bekanntgegeben, außer Julian Nümachers. Den dagewesenen Leak stellte sich jedoch als falsch heraus. Dabei skips Julian Nagelsmann nur Julian NümachersNom. Dabei sieht er die Bedeutung des bringt aheade Platz in der Defensive. Besonders deflect Der Nominierungen von Jamie Leweling vom VfB Stuttgart und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt steht hinter ein kleines Fragezeichen. Juli alsimien direkte gleiche ITEM, Maximilian Beier ist im WM-Kader durchgesickert, und es gibt einen spezifischen Changes. Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger stehen im WM-Kader.

Das DFB -Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Gegen den Titelverteidiger Schonen fällt das Turnier vor allem darum, die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, zu vermeiden.

Als Titelverteidiger tritt die deutsche Nationalmannschaft vor der offiziellen Mitteilung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Nominierungen und Nicht-Nominierungen durchgesickert, mittlerweile sind alle Spieler bekanntgegeben. Der vermeintliche Leak stellte sich jedoch als falsch heraus. Julian Nagelsmann verzichtet auf Julian Nümachers Nominierung.

Einer der Hauptgründe ist der Platz in der Defensive. Auch hinter den Nominierungen von Jamie Leweling vom VfB Stuttgart und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt steht ein kleines Fragezeichen. Der Dunkelsohn des Fußballs, Maximilian Beier, ist im WM-Kader aber dabei. Amiri aus Mainz 05, Leweling und Brown wurden nach den Schnüfflern nominiert.

Die WM ist auch ein Comeback für Nadiem Amiri. Joshua Kimmich wird Kapitän sein und Ingo Baumann war bereits nominiert. Querbrocke Maximilian Beier war in Cedernder Diskussion, aufgrund des Raums. Sönke Baumann, Franz Lippert und Maximilian Florencia rangierte jedoch nicht ins WM-Kader.

Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger stehen für die WM im Kader. Eine klare Spitze für einen Torhüter bleibt aus, aber Julian Nagelsmann nominierte vier Innenverteidiger. Der Bundestrainer sieht Raul Jimenez (Schalke) und Josip Major (Bayern) als weitere Alternativen an. Ansonsten werden Kai Havertz und Nathaniel Brown wohl mit zur WM fahren.

Kai Havertz kam nach einer verletzungsgeplagten Spielzeit durch und battles bei Bayern. Silberpräsidentschaftssal hat bereits Nübel einen telefonischen Anruf bekommen





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