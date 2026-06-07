Deutsche Nationalmannschaft gewinnt zweiten Test vor der WM

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihren zweiten Test vor der Weltmeisterschaft im Sommer erfolgreich abgeschlossen. Trotz einiger Schwierigkeiten ging das Spiel gegen die US-Amerikaner mit 2:1 aus.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren zweiten Test vor der Weltmeisterschaft im Sommer erfolgreich abgeschlossen. Trotz einiger Schwierigkeiten ging das Spiel gegen die US-Amerikaner mit 2:1 aus.

Der erste Treffer fiel bereits nach zwei Minuten durch Havertz, nachdem Kimmich einen Freistoß verwertet hatte. Doch die USA konnte durch Robinson in der 37. Minute ausgleichen. Sané sorgte dann in der 57.

Minute für den Siegtreffer. Die internationale Presse zeigt sich beeindruckt von der Leistung der DFB-Jungs, auch wenn sie gegen ein starkes Uefa-Team wie Deutschland unterlagen. Der Trainer Nagelsmann ist zufrieden mit dem Ergebnis und sieht den Sieg als perfekten Test für die Mannschaft an. Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten neun Spielen ununterbrochen gewonnen





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