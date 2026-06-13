Deutsche Nationalmannschaft in Houston: Start-Erfolg gegen Curacao

Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Houston mit den Karibik-Kickern von Curacao im NRG-Stadion. Ein krachender Start-Erfolg soll die deutschen Fans durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko tragen. Die Anspannung steigt, da die Stunden bis zum Anpfiff gezählt werden.

In Houston , wo das NASA Space Center weltbekannt ist, wird bald nicht nur die Mondlandung von Apollo 11 oder Artemis in Erinnerung bleiben. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich dort mit den Karibik-Kickern von Curacao im NRG-Stadion.

Ein krachender Start-Erfolg soll die deutschen Fans durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko tragen. Die Anspannung steigt, da die Stunden bis zum Anpfiff gezählt werden. BILD erklärt die Start-Prozedur des DFB-Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Quartier in Winston-Salem (North Carolina). Bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius standen in der Woche vor dem Spiel vor allem taktische Einheiten auf dem Programm.

Die grundsätzlich feststehende Startelf spielte sich ein. Auch das Abschlusstraining am Samstag wird das Team noch auf dem Platz an der Winston-Salemer





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