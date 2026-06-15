Deutsche Nationalmannschaft kehrt nach 7:1-Sieg in Winston-Salem zurück - Familien reisen mit

Nach dem deutlichen 7:1-Erfolg gegen die Niederlande kehrt die deutsche Nationalelf nach Winston-Salem zurück. Zahlreiche Spielerfrauen und Familien begleiten das Team, da Trainer Julian Nagelsmann bewusst Zeit für die Angehörigen einplant. Die Vorbereitung auf das nächste Spiel beginnt erst Mitte der Woche.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem überzeugenden 7:1-Sieg gegen die niederländische Auswahl im texanischen Houston wieder in ihrem Teamquartier in Winston-Salem angekommen. Der Flug von Houston nach Winston-Salem landete am Montagabend Ortszeit gegen 21.03 Uhr.

Mit an Bord der Maschine der US-amerikanischen Fluggesellschaft Breeze Airways waren nicht nur die Spieler, sondern auch zahlreiche Angehörige, darunter Ehefrauen, Freundinnen und Kinder. So wurden Jonathan Tah, Florian Wirtz und Jonas Urbig von ihren Partnerinnen begleitet. Bundestrainer Julian Nagelsmann reiste mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter Burgi an. Bereits im Houstoner NRG-Stadium hatten viele Familien der Spieler das Spiel verfolgt, darunter die Eltern von Wirtz und Musiala sowie die Familien Woltemade, Stiller, Brown und Beier.

Trainer Nagelsmann hat den Spielern nach dem anstrengenden Spiel und den vielen Medienterminen nun bewusst Zeit für ihre Familien eingeplant. Für den Montag stand nur eine lockere Regenerationseinheit auf dem Programm, der Dienstag ist trainingsfrei. Die intensive Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto beginnt dann am Mittwoch. Der Flug war übrigens mit einer dreiviertelstündigen Verspätung gestartet, da die Mannschaft nach dem Spiel länger als geplant für Interviews und Pressetermine gebraucht hatte





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