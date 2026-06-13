Deutsche Nationalmannschaft sorgt für entspannte Anreise

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine besondere Aktion für die ausgewählten Mitglieder des Fanclubs gestartet. Sie werden mit einer komfortablen Busfahrt, Schlagermusik und leckeren Lunchpaketen zum Spiel gegen Ecuador nach New Jersey gebracht.

Die deutsche Nationalmannschaft sorgt für ausgewählte Mitglieder des Fanclub s für eine entspannte Anreise zum Spiel gegen Ecuador. Launige Schlagermusik , leckere Lunchpakete - und Busfahrer im DFB-Dress: Gut 600 deutsche Fans kommen im Rahmen des letzten Gruppenspiels auf besonders komfortable Weise ins MetLife Stadium in New Jersey.

Am 25. Juni fahren acht gecharterte Busse die ausgewählten Mitglieder des Fanclubs Nationalmannschaft zur Arena im Osten von New York und später auch wieder zurückbringen





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