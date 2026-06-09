Deutsche Nationalmannschaft startet mit lockerer Vorbereitung in WM 2026

Die deutsche Fußball-Nationalelf ist in Winston-Salem angekommen und beginnt ihre WM-Vorbereitung. Ein ungewöhnlicher Trainingsvorfall, ein Ausflug ins Nachtleben und Optimismus von Oliver Bierhoff prägen die Stimmung vor dem Auftakt gegen Curacao.

Das deutsche Fußball-Nationalteam hat bei der WM 2026 in den USA eine durchaus lösbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit hohen Ambitionen nach Nordamerika.

Während der Vorbereitung sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall für Unterhaltung: Beim öffentlichen Training in Winston-Salem schoss Stürmer Kai Havertz vom FC Arsenal versehentlich einen Fotografen nieder. Sein wuchtiger Schuss traf den dicht am Spielfeldrand stehenden Mann am Bauch. Havertz reagierte sofort, eilte zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und entschuldigte sich mit den Worten: "Sorry, man.

" Der Vorfall war schnell vergessen, die Stimmung blieb ausgezeichnet. Auf dem Gelände der Wake Forest University präsentierte sich das Team den Fans, die innerhalb von nur vier Minuten die 3000 Tickets für das Training ergattert hatten. Besondere Aufmerksamkeit galt Torhüter Manuel Neuer, der nach seiner Wadenverletzung wieder ins Mannschaftstraining einstieg und voraussichtlich beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao im Tor stehen wird.

Die Mannschaft war zuvor mit drei Bussen nach einem zweistündigen Flug aus Chicago in Winston-Salem angekommen und bezog das luxuriöse Quartier The Graylyn Estate, ein herrschaftliches Anwesen im neo-normannischen Stil aus den 1920er-Jahren. Nagelsmann lockerte den strengen WM-Rhythmus bewusst und gab den Spielern am Sonntag frei. In der Pressekonferenz sagte er: "Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben.

" Das Team nahm diese Ansage wörtlich und einige Nationalspieler besuchten am Abend den bekannten Chicagoer Klub "Tao", wo Star-DJ DJ Snake auflegte. Dieserinternationale Act unterstrich den Charakter der kurzen Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase. Am Montagvormittag ging es weiter nach Winston-Salem. Oliver Bierhoff, der frühere Nationalmannschaftsmanager, äußerte sich zu Deutschlands Chancen.

Gegenüber der "FAZ" sagte der Europameister von 1996, dass "alles möglich" sei, sofern die Mannschaft durch Geschlossenheit, Disziplin und Teamgeist verbinde. Er relativierte jedoch die Erwartungen und nanntemit Frankreich, Spanien, Portugal und Argentinien klare Favoriten. Zum Comeback von Manuel Neuer meinte Bierhoff: "Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist.

" Assan Ouédraogo wurde kurz vor der Abreise für den verletzten Lennart Karl nachnominiert. Nagelsmann lobte den Leipziger: "Er ist hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.

" Der Fokus liegt nun auf der einwöchigen Vorbereitung bis zum ersten Gruppenspiel in Houston





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