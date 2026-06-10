Deutsche Nationalmannschaft startet mit Rasenproblemen und Testspielerfolg in die WM-Vorbereitung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem bezogen und absolviert erste Trainingseinheiten. Dabei bereitet vor allem der stark beanspruchte Naturrasen Sorgen, sodass der DFB einen eigenen Greenkeeper entsandte. Zudem feiern einige Spieler nach dem Testspielsieg in Chicago eine Nacht im Klub, während Bundestrainer Nagelsmann über den Umgang mit Kritik spricht. Vor dem Auftakt gegen Curacao am 14. Juni läuft die Vorbereitung auf Hochtouren.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 in einer als machbar eingeschätzten Gruppe gelandet. Doch nicht nur das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit hohen Ambitionen nach Amerika.

Während die Mannschaft ihr Quartier in Winston-Salem bezog und erste Trainingseinheiten absolvierte, rückte schnell die Beschaffenheit des Naturrasens auf dem Gelände der Wake Forest University in den Fokus. Der Platz zeigte sich trocken und stark beansprucht, mit ausgerissenen Rasenstücken. Um dem entgegenzuwirken, setzte der DFB bereits im Vorfeld und während des Trainings einen eigenen Greenkeeper ein. Sebastian Breuing, als Rasenpapst bekannt, wurde bereits Mitte Mai vor Ort entsandt, bewässerte den Platz intensiv und setzte sogar Wärmelampen zur Pflege ein.

Diese Maßnahmen unterstreichen das große Engagement des Verbandes, optimale Bedingungen zu schaffen, obwohl die örtlichen Gegebenheiten eine Herausforderung darstellen. Gleichzeitig sorgten die Nationalspieler außerhalb des Platzes für Schlagzeilen. Beim öffentlichen Training in Winston-Salem traf Stürmer Kai Havertz versehentlich einen Fotografen mit einem harten Schuss am Bauch, entschuldigte sich aber sofort und sympathisch.

Zudem nutzten einige Spieler den ersten freien Tag nach dem 2:1-Testspielsieg gegen die USA in Chicago zu einem Ausflug in das Nachtleben, besuchten den Klub "Tao", wo Star-DJ DJ Snake auflegte. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Spielern zuvor etwas Freizeit gewährt und betont, Chicago sei eine schöne Stadt, in der man "ein bisschen was erleben" könne.

Diese kurze Verschnaufpause vor dem Turnierstart war willkommen, denn am Montag stand der Flug nach Winston-Salem an, wo das Team im luxuriösen "Graylyn Estate" Unterkunft fand. Die 3000 Tickets für das öffentliche Training waren innerhalb von vier Minuten ausverkauft, was die große Vorfreude der Fans auf die WM unterstreicht. Torspieler Manuel Neuer, der nach einer Wadenverletzung wieder ins Training einstieg, soll beim Auftaktmatch am 14. Juni gegen Curacao im Tor stehen.

Während die Vorbereitungen also auf Hochtouren laufen, thematisiert Nagelsmann in einer ARD-Dokumentation auch den Umgang mit harter Kritik. Er berichtet von beleidigenden E-Mails, die ihn nach Kader-Nominierungen erreichen, und von den psychischen Belastungen, die das mediale Echo mit sich bringen kann. Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom BVB spricht ähnlich über die Nachwirkungen der negativen Berichterstattung nach der WM in Katar und wie ihn das über Monate beschäftigt hat, bevor er als Mensch gereift sei.

Diese Einblicke zeigen, dass hinter der sportlichen Vorbereitung auch die mentale Stärke und der Umgang mit öffentlichem Druck eine zentrale Rolle spielen. Die Mannschaft trifft am 14. Juni in Houston auf Außenseiter Curacao und möchte mit einem Sieg optimal in dieGruppenphase starten, auch wenn die Rasenverhältnisse in Winston-Salem zunächst für Erstaunen sorgten





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