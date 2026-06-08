Die DFB-Elf hat eine machbare WM-Gruppe, möchte aber vor allem die jüngsten Vorrunden-Aus wieder gutmachen. Nach einer entspannten Nacht in Chicago und einem öffentlichen Training mit riesiger Nachfrage in Winston-Salem rückt der Auftakt gegen Curacao näher. Manuel Neuers Comeback bleibt ein zentrales Thema, während Oliver Bierhoff die Chancen Deutschlands von Teamgeist abhängig macht.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit gemischten Vorzeichen in die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Zwar hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine lösbare Gruppe erwischt, doch die jüngsten WM-Teilnahmen endeten jeweils bereits in der Vorrunde und sollen nun vergessen gemacht werden.

Nagelsmann lockerte den strengen WM-Rhythmus und gab seinen Spielern am Sonntag frei, was einige sichtbar zu einer entspannten Stimmung in Chicago nutzten. Einige Nationalspieler besuchten nach einem gemeinsamen Abendessen den bekannten Klub "Tao", wo Star-DJ DJ Snake auflegte. Diese kurze Verschnaufpause vor dem Turnierstart diente der Entspannung, bevor es am Montagvormittag per Flug ins WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina ging.

Dort bezog die Mannschaft am Nachmittag die Nobel-Herberge The Graylyn Estate und absolvierte ein öffentliches Training an der Wake Forest University, dessen 3000 Tickets innerhalb von vier Minuten vergriffen waren. Manuel Neuer, der nach einer Wadenverletzung zurückkehrt, ist für den Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston im Tor eingeplant, sein участиة im Mannschaftstraining bleibt jedoch abzuwarten.

Zudem wurde Midfield-Spieler Assan Ouédraogo nachnominiert, der ähnlich wie Lenny einen starken Einstand zeigte und für mehr Offensivkraft sorgen soll. Parallel dazu äußerte sich der frühere Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff zu den Chancen Deutschlands. Er sieht grundlegend "alles möglich", betont aber die Notwendigkeit von Geschlossenheit, Disziplin und Teamgeist. Frankreich, Spanien, Portugal und Argentinien nennt er als die absoluten Topfavoriten.

Zum Comeback von Manuel Neuer meint Bierhoff, dass der 40-jährige Torhüter bei der großen Mehrheit der Bundesligaspieler als erste Wahl gilt und mit seiner Persönlichkeit viel bewirken könne. Die Anreise der Mannschaft gestalt sich trotz einer 52-minütigen Abflugverzögerung in Frankfurt aufgrund einer Gewitterfront reibungslos; der Airbus A350 landete sogar sieben Minuten früher als geplant in Chicago.

Vor dem ersten Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag im Soldier Field eine Generalprobe gegen die USA, bei der Neuer erstmals seit 2024 wieder im Tor stehen könnte, falls seine Wadenverletzung vollständig ausgeheilt ist. Damit startet Deutschland mit einer Mischung aus Vorsicht, ambivalenter Erwartungshaltung und dem Bemühen, die vergangenen WM-Enttäuschungen hinter sich zu lassen





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