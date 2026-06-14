Thomas Müller äußert sich zur Aufstellung und der Rolle von Jamal Musiala vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026. Das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann ist bereit für den Auftakt.

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt heute ihre Weltmeisterschaft 2026 -Kampagne mit einem wichtigen Spiel. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann , 38 Jahre alt, steht unter der besonderen Aufmerksamkeit der deutschen Fußballfans, die dem Team viel Erfolg wünschen.

Während der Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel äußerten sich die Spieler in einer Pressekonferenz zu taktischen Fragen. Field-Reporter Thomas Wagner fragte den erfahrenen MLS-Star Thomas Müller nach seiner Meinung zur Aufstellung, insbesondere zur Dreierreihe im offensiven Mittelfeld mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Leroy Sané. Müllers Antwort war deutlich: Er zeigte sich wenig begeistert von der Frage selbst und wies darauf hin, dass Kritik an dieser formation möglicherweise auf mangelnde Spielerfahrung zurückzuführen sei.

Er betonte, dass die Mannschaft mit der gewählten Aufstellung sehr zufrieden sei und dass jedes Spiel unterschiedliche Anforderungen stelle. Die individuellen Leistungen könnten variieren und man könne rückblickend immer sagen, dass eine andere Entscheidung möglicherweise besser gewesen wäre. Diese Unsicherheit sei jedoch Teil des Fußballs und mache den Sport aus. Weiter lobte Müller Musiala als zentralen Spielmacher, der mit seiner Technik und Dribblingstärke auch gegen tief stehende Abwehrreihen entscheidend sein könne.

Zwar könne man bei Flanken andere physische Spielertypen bevorzugen, doch habe man diese Option ebenfalls im Kader. Die Stimmung im Team sei positiv und fokussiert auf den erfolgreichen Start ins Turnier





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