Deutsche Nationalmannschaft startet WM mit 7:1-Sieg gegen Curaçao

Die deutsche Elf hat ihre Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit einem Schützenfest begonnen. Gegen Fußball-Zwerg Curaçao (Nummer 82 der Fifa-Weltrangliste) zeigte die deutsche Nationalmannschaft in Houston, was sie drauf hat. Die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko begann standesgemäß - mit einem Schützenfest.

Die deutsche Nationalmannschaft startet die WM mit einem Torfestival in die USA. Beim 7:1 gegen Fußball-Zwerg Curaçao (Nummer 82 der Fifa-Weltrangliste) zeigte die deutsche Elf in Houston, was sie drauf hat.

Die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko begann standesgemäß - mit einem Schützenfest. 7:1 da kommt doch direkt das Brasilien-Gefühl zurück. So hoch gewann Deutschland damals bei der WM. BVB-Star Felix Nmecha machte gegen Curaçao den Anfang: Nach Doppelpass mit Florian Wirtz schlenzt er die Kugel rechts ins Eck - 1:0. Der erste Schuss aufs Tor, der erste Treffer.

Wie 2006 beim Sommermärchen, als Philipp Lahm gegen Costa Rica traf. Vielleicht ein gutes Omen für dieses Turnier. Doch dann der Schock: Nico Schlotterbeck patzte gleich zweimal. Erst bekam er den Ball mit einer Grätsche nicht weg, dann klärte er unglücklich in die Füße von Comenencia.

Dessen abgefälschter Schuss rutschte über die Hand von Rückkehrer Manuel Neuer - 1:1. Völlige Ekstase im Block der mitgereisten Fans aus der Karibik. Für den Inselstaat war es bei seiner WM-Premiere schon jetzt DAS Highlight. Bitter für den Bayern-Keeper: Bei seinem DFB-Comeback musste er den ersten Schuss auf sein Tor gleich aus dem Netz holen.

Der 40-Jährige war nach wochenlangen Wadenproblemen rechtzeitig fit geworden und stand für Oliver Baumann im Kasten. Sein letztes Länderspiel hatte der Weltmeister von 2014 am 5. Juli beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien gemacht. Jetzt kehrte er als ältester DFB-Spieler der Geschichte zurück - zuvor hielt Lothar Matthäus mit 39 Jahren und 91 Tagen diesen Rekord.

Die Mannschaft zeigte sich nur kurz geschockt. Schlotterbeck machte seine unglückliche Aktion vergessen und köpfte eine Ecke von Luca Brown zum 2:1 ins Netz. Noch vor der Pause holte der ganz starke Nmecha einen Elfmeter raus. Bazour hatte den Dortmunder von den Beinen geholt.

Kai Havertz verwandelte souverän links unten im Netz zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel stellte die DFB-Elf ein standesgemäßes Ergebnis her. Jamal Musiala krönte seine starke Leistung mit dem 4:1. Der Bayern-Star hatte mit vielen starken Dribblings geglänzt.

Danach trafen Brown (68. ), der für Musiala eingewechselte Deniz Undav (78. ) und erneut Havertz (88. ) zum 7:1-Endstand





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Deutsche Nationalmannschaft WM 7:1-Sieg Curaçao FIFA-Weltrangliste

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