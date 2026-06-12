Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr WM‑Quartier in Winston‑Salem bezogen, arbeitet mit einem spezialisierten Greenkeeper am Platz und führt neue Hymnen wie Major Tom ein, während Trainer Nagelsmann über Kritik spricht und ein Offensivspieler versehentlich einen Fotografen trifft.

Das deutsche Fußball nationalteam hat sein WM‑Quartier in Winston‑Salem bezogen und bereits die ersten beiden Training seinheiten auf dem Campus der Wake Forest University absolviert. Neben der sportlichen Vorbereitung stand dabei auch die Beschaffenheit des Spielfelds im Fokus.

Der Naturrasen des Haupttrainingsplatzes zeigte nach der ersten Einheit deutliche Gebrauchsspuren: ausgerissene Rasenstücke lagen verstreut und das Feld wirkte trocken. Der DFB war über das Problem bereits vor Ankunft informiert und hatte deshalb den erfahrenen Greenkeeper Sebastian Breuing nach Winston‑Salem entsandt. Breuing, in der Fachwelt als Rasenpapst bezeichnet, kümmert sich seit dem 20. Mai um Bewässerung, Temperierung und reparaturbedingte Maßnahmen, darunter der Einsatz von Wärmelampen, um den Rasen optimal für die intensiven Trainingseinheiten vorzubereiten.

Der Trainerstab um Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt die Trainingslagerphase nicht nur, um die taktische Abstimmung zu verfeinern, sondern legt großen Wert auf das mentale Wohlbefinden der Spieler. In einer Gesprächsrunde in Winston‑Salem sprach Nagelsmann offen über die Herausforderungen, mit Kritik umzugehen, und betonte, dass er konstruktives Feedback schätze, aber beleidigende Angriffe nicht toleriere. Auch Spieler wie der Linksverteidiger aus Frankfurt äußerten sich zu ihren körperlichen Fortschritten nach einer verletzungsbedingten Pause und betonten, dass sie sich immer fitter fühlten.

Ein weiterer Vorfall sorgte für Aufsehen, als ein Schuss von einem Offensivspieler des FC Arsenal beim öffentlichen Training versehentlich einen Fotografen traf. Der Spieler reagierte sofort, entschuldigte sich und half dem Verletzten, wodurch die Situation schnell geklärt werden konnte. Musikalisch hat die deutsche Nationalmannschaft für die WM 2026 neue Akzente gesetzt.

Seit März 2024 ist der Song Major Tom von Peter Schilling die offizielle Torhymne, nachdem er die frühere Kernkraft 400 von Zombie Nation abgelöst hatte - ein Wechsel, der nach einer Online‑Petition von Fans erfolgte. Zusätzlich wird nach deutschen Siegen das Lied Tage wie diese von den Toten Hosen gespielt, während das Eröffnungslied von 2006, Zeit dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer, als Signature Song zum Einsatz kommt.

Diese musikalischen Begleitungen sollen die Stimmung im Stadion beflügeln und gleichzeitig die Verbindung zu den Fans stärken. Insgesamt zeigt das DFB-Management, dass sowohl sportliche Vorbereitung als auch kulturelle Inszenierung wichtige Bestandteile des Erfolgsrezepts für die bevorstehende Weltmeisterschaft sind





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