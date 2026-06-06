Deutsche Nationalmannschaft vor EM-Start: Nagelsmanns Pläne, Gnabry-Ausfall und Baumanns starke Leistungen

Vor dem ersten Gruppenspiel der EM gegen Curacao nannte Bundestrainer Julian Nagelsmann Details zu seiner Kaderplanung. Nach dem 4:0 gegen Finnland sprach er über die mögliche Startelf, den Ausfall von Serge Gnabry und die Rolle von Ersatztorwart Oliver Baumann.

Die deutsche Nationalmannschaft testet sich vor der Heim-EM in bestem Licht. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das letzte Testspiel gegen Finnland mit 4:0 und zeigte dabei eine ansprechende Leistung.

Allerdings könnte diese Performance im ersten Gruppenspiel des Turniers, das am 14. Juni gegen Curacao ansteht, bereits ausreichen. Gegen stärker eingestufte Gegner in der Gruppe wäre eine solche Vorstellung jedoch möglicherweise nicht ausreichend. Nagelsmann wurde befragt, ob die Stammformation für das Turnier bereits feststehe.

Der Bundescoach antwortete bei RTL mit einer differenzierten Einschätzung: Man habe immer einen Plan im Kopf, doch wie man am Beispiel von Lennart Karl sehe, passierten Dinge, die man nicht vorhersehen könne. Daher müsse man auch einen Plan B haben, den man bereits parat habe. Gleichzeitig habe man eine gewisse taktische Idee, die man in den beiden Testspielen bereits umgesetzt habe. Für das Spiel gegen Curacao plane man keine acht Änderungen in der Startelf.

Rechtsaußen Serge Gnabry wird das gesamte Turnier verpassen. Er zog sich beim Abschlusstraining am Freitag einen Muskelbündelriss zu und fällt aus. Gnabry stand beim 4:0-Erfolg gegen Finnland noch in der Anfangself. Für ihn rückt Leroy Sané in die Startformation gegen die USA.

Sané traf beim Spiel gegen die Finnen in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Nagelsmann lobte den Mannschaftskapitän: "Er ist sehr beliebt und ein super feiner Kerl. Er hat heute ein gutes Spiel gemacht, ein wichtiges Tor gemacht.

" Stammtorhüter Manuel Neuer fehlte im letzten Testspiel. Wie bereits eine Woche zuvor gegen Finnland stand Oliver Baumann im Tor und zeigte eine solide Leistung. Zur Eröffnung der Europameisterschaft soll Neuer wieder das Tor hüten. Nagelsmann betonte: "Ich möchte trotzdem nochmal ein Riesen-Kompliment an Oli machen.

Leistungstechnisch sehr, sehr gut in beiden Spielen.

" Er ergänzte: "Ein toller Mannschaftsspieler, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Er ist ein super Typ und auch ein sehr, sehr, sehr guter Torwart.





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