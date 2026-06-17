Deutsche Nationalmannschaft vor Spiel gegen Elfenbeinküste: Rüdiger verlängert, Schlangen im Camp und Engpass bei Trikots

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich auf das zweite WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste vor. Während Antonio Rüdiger seine Vertragsverlängerung bei Real Madrid bekanntgab und Julian Nagelsmann sein 1.000-Tage-Jubiläum feiert, gibt es im Camp giftige Schlangen und einen Engpass bei Trikot-Buchstaben. Alle Infos.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht kurz vor ihrem zweiten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada. Gegner am Samstag (22 Uhr MESZ) in Toronto ist die Elfenbeinküste .

Nach dem fulminanten 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao und dem 1:0-Sieg von Real Madrids Abwehrspieler Antonio Rüdiger, der seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, reist das Team mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Rüdiger, der im ersten Spiel nicht in der Startelf stand, betonte, dass er auch als Bankspieler seinen Beitrag leisten und auf seine Chance warten will: "Als Fußballer ist es nicht leicht, draußen zu sitzen. Aber in der Nationalmannschaft ist es nochmal etwas anderes als im Verein. Jeder ist hier wichtig.

Wenn man von außen Input geben kann, ist das doch gut. Schließlich haben wir alle nur ein Ziel.

" Bundestrainer Julian Nagelsmann, der am 18. Juni 2026 sein 1.000-Tage-Jubiläum als Bundestrainer feiert, hat nach dem freien Tag am Dienstag beim ersten Training am Mittwoch alle 27 Spieler, inklusive des dritten Torwarts Jonas Urbig, um sich versammelt. Personelle Sorgen gibt es keine, das Team ist vollzählig.

Allerdings hatte das DFB-Team vor Turnierbeginn mit dem Ausfall von Lennart Karl einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der 27-Punkte-Sieg gegen Curacao war die perfekte Antwort. Auch die Offensive um die Neulinge Yan Diomande, Nicolas Pepe und Amad Diallo wusste zu überzeugen. Ein Spieler, der von der Bank kam und direkt drei Scorerpunkte sammelte, unterstrich die Tiefe des Kaders.

Nagelsmann äußerte sich positiv: "Der kommt von der Bank und macht drei Scorerpunkte. Das spricht für uns und dafür, wie gut wir aufgestellt sind.

" Vor dem Spiel gibt es jedoch auch einige Kuriositäten zu berichten. So sorgte ein Lieferengpass bei einem DFB-Partner für einen kurzfristigen Mangel des Buchstabens "V" bei der Trikot-Beflockung. Trikots der Spieler Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic waren zwischenzeitlich online nicht erhältlich. Der DFB bestätigte den Engpass aufgrund der hohen Nachfrage.

Zudem gab es tierische Überraschungen im deutschen WM-Quartier in Winston-Salem. Kapitän Joshua Kimmich berichtete von giftigen Schlangen, die im Camp gesichtet wurden: "Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren.

Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen.

" Eine ungefährliche Alternative wäre ein Eichhörnchen, von denen es im DFB-Camp viele gibt. Ein offizielles Maskottchen wie der Kanarienvogel Ringo von der EM 2024 wurde bisher noch nicht gefunden. Sportlich blickt das Team optimistisch auf das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Die Afrikaner gelten als kampfstark und schnell, was die deutsche Defensive um Rüdiger und Nico Schlotterbeck vor große Aufgaben stellen wird.

Schlotterbeck und Felix Nmecha nutzten zudem den freien Tag, um sich die Tore vom 7:1-Sieg gegen Curacao erneut anzuschauen. Schlotterbeck schwärmte etwa vom Assist vor dem Tor von Deniz Undav und vom Schlenzer von Nmecha zum 1:0. Die Mannschaft ist gut drauf und will mit einem Sieg die vorzeitige qualification für die K.o. -Runde perfekt machen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Schiedsrichtergespann. Die Partie wird geleitet von Juan Gabriel Benitez aus Paraguay. Der 43-Jährige steht seit 2019 auf der FIFA-Liste und war bereits bei der Copa America 2024 und der Klub-WM im Einsatz. Unter anderem pfiff er das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Mamelodi Sundowns (4:3), bei dem Felix Nmecha für den BVB traf.

Als Assistenten fungieren Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar, Vierter Offizieller ist Khalid Alturais aus Saudi-Arabien





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