Deutsche Nationalmannschaft wartet auf Gruppengegner in K.o.-Spielen

Die deutsche Nationalmannschaft wartet in den K.o.-Spielen auf ihre Gruppengegner. Die Konkurrenz in den K.o.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen, die größte der Geschichte.

Die deutsche Nationalmannschaft wartet in den K.o. -Spielen auf ihre Gruppengegner . Die Konkurrenz in den K.o. -Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen, die größte der Geschichte.

Bevor es um die K.o. -Spiele geht, muss zuerst ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden. Gegen WM-Neuling als Favorit der Gruppe E wird man sich fragen, ob sie dieser Rolle gerecht werden und die Gruppenphase überstehen. Das Ziel der DFB-Elf sollte natürlich Folgendes sein: Gruppenerster werden.

In diesem Falle würde im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F warten. Da in jeder Gruppe vier Mannschaften sind, ergeben sich hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Fest steht allerdings: Solange keine der Top-Nationen ausrutscht, behält die DFB-Elf auch im Sechzehntelfinale ihre Favoritenrolle. Die Möglichkeit auf eine Revanche nach dem Cucurella-Skandal könnte die Nationalelf am 14.

Juli aber das nächste Schwergewicht vor der Brust haben. Die Möglichkeit auf eine Revanche könnte die Nationalelf am 14. Juli aber das nächste Schwergewicht vor der Brust haben. Von Dallas, wo das Halbfinale stattfindet, würde es für die DFB-Elf nach New York zum großen Finale gehen.

Dieses wird am 19. Juli ausgetragen. Erlaubt sich das Team von Bundestrainer Nagelsmann in der Gruppenphase einen Ausrutscher und schließt die Gruppe als Zweitplatzierter ab, ändert sich der Weg ins Finale komplett. Die Konkurrenz in den K.o.

-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen, die größte der Geschichte. Bei einem Sieg geht es im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister. In diesem Fall wäre der Weg ins Finale durch den Sieg gegen den amtierenden Weltmeister gegeben. In diesem Fall wäre der Weg ins Finale durch den Sieg gegen den amtierenden Weltmeister gegeben.

Im Falle einer Drittplatzierung ist Deutschland nicht gleich ausgeschieden. Erstmals kommen acht der zwölf Gruppendritten weiter. Ein gutes Spiel kann also schon für das Weiterkommen genügen. Der Rechenweg für dieses Szenario ist allerdings sehr kompliziert, da es davon abhängt, wer die anderen sieben besten Gruppendritten sind.

Daher lässt sich hier nur spekulieren. Ziel der Nationalmannschaft sollte in jedem Falle sein, diese Spekulationen erst gar nicht aufkommen zu lassen.





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