Deutsche Nationalmannschaft wartet auf Konkurrenz in K.o.-Spielen

Die deutsche Nationalmannschaft wartet in den K.o.-Spielen auf die Konkurrenz, die sich durch drei Szenarien festlegen lässt. Zuerst muss jedoch ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden.

Die deutsche Nationalmannschaft wartet in den K.o. -Spielen auf die Konkurrenz, die sich durch drei Szenarien festlegen lässt. Zuerst muss jedoch ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden.

Gegen WM-Neuling und Favorit der Gruppe E werden sie dieser Rolle gerecht und überstehen die Gruppenphase, lassen sich drei Szenarien bestimmen, die Deutschlands möglichen Weg ins große WM-Finale abbilden. Das Ziel der DFB-Elf sollte natürlich Folgendes sein: Gruppenerster werden. In diesem Falle würde im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F warten. Da in jeder Gruppe vier Mannschaften sind, ergeben sich hier eine ganze Menge Möglichkeiten.

Fest steht allerdings: Solange keine der Top-Nationen ausrutscht, behält die DFB-Elf auch im Sechzehntelfinale ihre Favoritenrolle. Die Möglichkeit auf eine Revanche nach dem Cucurella-Skandal könnte die Nationalelf am 14. Juli haben. Von Dallas, wo das Halbfinale stattfindet, würde es für die DFB-Elf nach New York zum großen Finale gehen.

Dieses wird am 19. Juli ausgetragen. Erlaubt sich das Team von Bundestrainer Nagelsmann in der Gruppenphase einen Ausrutscher und schließt die Gruppe als Zweitplatzierter ab, ändert sich der Weg ins Finale komplett. Im Falle einer Drittplatzierung ist Deutschland nicht gleich ausgeschieden.

Erstmals kommen acht der zwölf Gruppendritten weiter. Ein gutes Spiel kann also schon für das Weiterkommen genügen. Ziel der Nationalmannschaft sollte in jedem Falle sein, diese Spekulationen erst gar nicht aufkommen zu lassen





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Deutsche Nationalmannschaft K.O.-Spiele Gruppengegner WM-Neuling Favorit

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