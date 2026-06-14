Deutsche Nationalmannschaft: Wer wartet in den K.o.-Spielen?

Die Gruppengegner der DFB-Elf stehen fest. Drei Szenarien bestimmen Deutschlands möglichen Weg ins WM-Finale.

Die deutsche Nationalmannschaft weiß nun, welche Mannschaften sie in den K.o. -Spielen der Weltmeisterschaft erwarten könnten. Nachdem die Gruppengegner der DFB-Elf feststehen, lassen sich drei Szenarien bestimmen, die Deutschlands möglichen Weg ins große WM-Finale abbilden.

Bevor es um die K.o. -Spiele geht, muss zuerst ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden. Die spanische Nationalmannschaft gilt als Favorit der Gruppe E. Wenn sie dieser Rolle gerecht wird und die Gruppenphase übersteht, lassen sich drei Szenarien bestimmen, die Deutschlands möglichen Weg ins große WM-Finale abbilden. Das Ziel der DFB-Elf sollte natürlich Folgendes sein: Gruppenerster zu werden.

In diesem Fall würde im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F warten. Da in jeder Gruppe vier Mannschaften sind, ergeben sich hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Fest steht allerdings: Solange keine der Top-Nationen ausrutscht, behält die DFB-Elf auch im Sechzehntelfinale ihre Favoritenrolle. Wenn die Nationalelf in der Gruppenphase einen Ausrutscher erlaubt und die Gruppe als Zweitplatzierter abschließt, ändert sich der Weg ins Finale komplett.

Dann würde im Halbfinale entweder gegen die englische Nationalmannschaft oder gegen die Mannschaft aus Brasilien gespielt werden. Im Falle einer Drittplatzierung ist Deutschland nicht gleich ausgeschieden. Erstmals kommen acht der zwölf Gruppendritten weiter. Ein gutes Spiel kann also schon für das Weiterkommen genügen.

Der Rechenweg für dieses Szenario ist allerdings sehr kompliziert, da es davon abhängt, wer die anderen sieben besten Gruppendritten sind. Daher lässt sich hier nur spekulieren. Das Ziel der Nationalmannschaft sollte in jedem Falle sein, diese Spekulationen erst gar nicht aufkommen zu lassen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Nationalmannschaft K.O.-Spiele Gruppengegner Szenarien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Nationalmannschaft sorgt für entspannte AnreiseDie deutsche Nationalmannschaft hat eine besondere Aktion für die ausgewählten Mitglieder des Fanclubs gestartet. Sie werden mit einer komfortablen Busfahrt, Schlagermusik und leckeren Lunchpaketen zum Spiel gegen Ecuador nach New Jersey gebracht.

Read more »

DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale kommen - Duell mit Top-Favorit im Achtelfinale?Wer wartet in den K.-o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft? Die Konkurrenz in den K.-o-.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen.

Read more »

Deutsche Nationalmannschaft im WM‑Turnier 2026: Spielplan, Gegner und mögliche Wege in die K.o.-PhaseAlle wichtigen Details zum Einsatz der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Termine, Gruppengegner, mögliche Achtelfinal‑Match‑Ups und die Rahmenbedingungen des neuen 48‑Mannschaften-Formats.

Read more »

Deutsche Nationalmannschaft in Houston: Start-Erfolg gegen CuracaoDie deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Houston mit den Karibik-Kickern von Curacao im NRG-Stadion. Ein krachender Start-Erfolg soll die deutschen Fans durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko tragen. Die Anspannung steigt, da die Stunden bis zum Anpfiff gezählt werden.

Read more »