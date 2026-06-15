Deutsche Nationalspieler Bonga, Theis und Weiler-Babb im Transferfokus der europäischen Top-Klubs

Isaac Bonga, Daniel Theis und Nick Weiler-Babb, die Helden des deutschen EM-Bronzemedaillen-Gewinns, stehen nach schwierigen Saisons vor möglichen Wechseln. Olympiakos Piräus und Asvel Villeurbanne zeigen Interesse.

Die deutschen Basketball -Nationalspieler Isaac Bonga und Daniel Theis stehen nach schwierigen Spielzeiten vor einem möglichen Wechsel in der europäischen Top-Liga. Während Bonga noch einen laufenden Vertrag bei Partizan Belgrad besitzt, aber eine festgeschriebene Ablösesumme für einen Wechsel zu einem Euroleague -Team in Höhe von 700.000 Euro hat, wird Olympiakos Piräus als interessierter Klub genannt.

Gleichzeitig könnte der französische Euroleague-Klub Asvel Villeurbanne, der unter dem Eigentümer Tony Parker ambitioniert ausgebaut wird, Daniel Theis verpflichten. Theis' Vertrag bei AS Monaco war nach finanziellen Problemen des Klubs ausgelaufen.

Zudem wird auch Nick Weiler-Babb, ein weiterer deutscher Nationalspieler, von Asvel umworben, nachdem sein Vertrag bei Anadolu Efes Istanbul vorzeitig aufgelöst wurde. Alle drei Spieler waren maßgeblich am historischen Bronzemedaillen-Gewinn der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft beteiligt und haben dadurch ihren Marktwert gesteigert.

Die aktuellen Transferaktivitäten zeigen, dass ihre Leistungen auf internationaler Ebene weiterhin Beachtung finden, auch wenn sie in der vergangenen Saison in ihren jeweiligen Klubs mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert waren: Bonga mit dem Chaos nach dem Rücktritt von Trainer Zeljko Obradovic bei Partizan, Theis mit den finanziellen Problemen Monacos und Weiler-Babb mit dem sportlichen Niedergang von Efes. Die möglichen Wechsel von Bonga, Theis und Weiler-Babb sind von strategischer Bedeutung für die betreffenden Clubs.

Olympiakos Piräus, als amtierender Euroleague-Champion, sucht Verstärkung in der Defensive und könnte Bonga für eine festgeschriebene Ablösesumme von 700.000 Euro verpflichten, wobei die Gehaltsverhandlungen noch laufen. Asvel Villeurbanne hingegen hat mit der Verpflichtung von Sylvain Francisco bereits einen ersten namhaften Zugang getätigt und plant unter Tony Parker den Aufstieg in die europäische Spitze. Theis und Weiler-Babb wären weitere Schlüsselspieler, die die französische Mannschaft in der Euroleague konkurrenzfähig machen sollen.

Die Gehaltsvorstellungen der Spieler - Bonga forderte etwa 2 Millionen Euro netto pro Jahr - stellen dabei eine deutliche Herausforderung für die Clubs dar, besonders im Vergleich zu den bestehenden Top-Verdienern bei Olympiakos. Gleichzeitig unterstreichen die Transferaktivitäten die anhaltende Attraktivität der europäischen Top-Ligen für etablierte deutsche Nationalspieler, die entweder nach schwierigen Saisons einen Neuanfang suchen oder ihre Karriere in einem ambitionierten Projekt fortsetzen möchten.

Die Transfergerüchte um Bonga, Theis und Weiler-Babb spiegeln die dynamische Entwicklung im europäischen Basketball wider, in der traditionsreiche Clubs wie Olympiakos und Asvel mit finanziellen Mitteln und ambitionierten Projekten agieren. Für die deutsche Nationalmannschaft bedeutet die weitere Verpflichtung ihrer Schlüsselspieler in starken europäischen Ligen eine Stärkung ihrer internationalen Präsenz, insbesondere im Hinblick auf kommende Turniere wie die Olympischen Spiele oder die nächste Weltmeisterschaft.

Gleichzeitig zeigt sich, dass auch nach fast drei Jahren seit dem historischen Bronzemedaillen-Gewinn die früheren Leistungen der Spielte auf dem Transfermarkt nach wie vor einen hohen Wert haben. Die individuellen Karrierewege - von Bongas möglichem Wechsel innerhalb der Euroleague über Theis' Rückkehr nach einer turbulenten Saison in Monaco bis hin zu Weiler-Babbs Neuanfang nach dem sportlichen Abstieg mit Efes - demonstrieren die Vielschichtigkeit der professionellen Basketballwelt, in der sportlicher Erfolg und finanzielle Stabilität eng miteinander verknüpft sind.

Die Clubs müssen dabei nicht nur die sportliche Passform, sondern auch die wirtschaftliche Machbarkeit sorgfältig abwägen





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