Großer Schreck im Duell der Frauen-Teams des FC Arsenal und West Ham United: Kurz nach der Pause bricht die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum abseits des Balles zusammen. Nach mehrminütiger Behandlung wird sie mit einer Atemmaske vom Platz gebracht. Wenig später gibt es vorsichtig Entwarnung.

Lisa Baum spielt seit dieser Saison für den FC Arsenal. Großer Schreck im Duell der Frauen-Teams des FC Arsenal und West Ham United: Kurz nach der Pause bricht die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum abseits des Balles zusammen.

Nach mehrminütiger Behandlung wird sie mit einer Atemmaske vom Platz gebracht. Wenig später gibt es vorsichtig Entwarnung. Sorge um die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum: Die 19-Jährige sackte beim Ligaspiel ihres FC Arsenal gegen West Ham United abseits des Balles zusammen und wurde nach längerer Behandlungspause vom Platz getragen. Dabei trug Baum eine Atemmaske.

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Arsenal gab wenig später etwas Entwarnung. Baum habe über "Atemnot" geklagt, sei nun aber "stabil" und spreche "gut auf die Behandlung an". Weitere Informationen zum Zustand der Deutschen gab es zunächst nicht. Ihre Trainerin Renee Slegers hatte zuvor von einer "besorgniserregenden Situation" gesprochen.

Im Jahr 2022 hatte die damals 15-jährige Baum einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Ihr Bruder Dennis kam im Alter von 17 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Seitdem trägt sie am linken Handgelenk bei jedem Spielen ein Tape-Armband, auf das die Teenagerin manchmal kleine Botschaften schreibt.

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"Als ich das nächste Mal auf dem Fußballplatz stand, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das tun wollte", sagt sie jüngst dem "Guardian". "Ich habe das Gefühl, dass es mir eine ganz andere Art von Kraft und Selbstvertrauen gegeben hat. Manchmal schreibe ich nichts darauf, aber es geht einfach darum, das körperliche Gefühl zu haben, dass er bei mir ist.

" Die in Tansania geborene Baum war im Juli von RB Leipzig nach London gewechselt und hatte direkt in ihrem ersten Ligaspiel ein Tor erzielt. Die 600.000 Euro, die Arsenal nach Leipzig überwies, stellten eine Rekordablöse für Wechsel aus der Bundesliga dar. Die Mittelfeldspielerin gab im Oktober ihr Debüt für die Nationalmannschaft und steht im Kader für die anstehende Länderspielreise nach Brasilien und Argentinien. Deutschland spielt am 30.

November in La Plata gegen Gastgeber Argentinien und am 4. Dezember in Rio de Janeiro gegen Peru.